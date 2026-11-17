Imagen de la Guardia Civil sobre su actuación en Adra (Almería) por maltrato animal - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a dos personas como presuntos autores de un delito de maltrato animal cometido dentro del recinto del puerto pesquero de Adra.

Según ha informado en un comunicado, la investigación se inició tras tener conocimiento de la desaparición de ejemplares de varias colonias felinas legalmente establecidas y hallarlos muertos con aparentes signos de violencia.

Agentes de la Unidad de Deprona Sierra Nevada de la Comandancia de Almería realizaron las gestiones oportunas y las investigaciones correspondientes para identificar a los autores y verificaron que en el interior del recinto del puerto pesquero de Adra dos personas disparaban "de forma indiscriminada" con un arma de aire comprimido a los ejemplares de varias colonias felinas.

Como resultado de las actuaciones, los agentes investigaron a dos personas por un presunto delito de maltrato de animales domésticos, instruyéndose las correspondientes diligencias remitidas al Tribunal de Instancia de Berja y a Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.

Desde la Guardia Civil han advertido a quien sea testigo de un posible caso de maltrato animal que no dude en ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062, ya que, según ha destacado, la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y erradicar este tipo de conductas.

En esta línea, ha recordado que el maltrato animal es delito, el maltrato injustificado a animales domésticos puede conllevar penas de prisión, inhabilitación para la tenencia de animales y multas económicas.