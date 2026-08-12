El eclipse solar concentra la expectación en las playas de la provincia de Almería y obliga a restringir Calar Alto

Eclipse solar. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería se prepara para observar este miércoles el eclipse solar parcial que alcanzará una ocultación cercana al 96 por ciento, ante la expectación en las playas y otros puntos del litoral, restricciones de acceso al Observatorio de Calar Alto por motivos de seguridad y una elevada demanda de gafas homologadas que ha dejado sin existencias a numerosos establecimientos.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en la capital el eclipse comenzará en torno a las 19,42 horas y alcanzará su máximo hacia las 20,37 horas. La observación se prolongará hasta la puesta de sol, prevista poco después de las 21,00 horas, por lo que será necesario buscar espacios con una visión despejada hacia el oeste.

Las condiciones meteorológicas previstas en Almería favorecen, por el momento, la observación. La predicción por horas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, apunta a cielo despejado desde las 16,00 hasta las 20,00 horas y poco nuboso a las 21,00 horas, precisamente durante el intervalo en el que se producirá el eclipse.

Quienes opten por desplazarse a algunas de las playas más visitadas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar deberán tener en cuenta las restricciones habituales de acceso durante el verano. El servicio de autobús que parte de San José y conecta con Campillo del Genovés, Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón mantiene salidas cada hora, con el último regreso desde las playas fijado a las 20,00 horas.

Uno de los principales enclaves astronómicos de la provincia, el Observatorio de Calar Alto, en Gérgal, ha optado por evitar la presencia de público en sus instalaciones y mantendrá restringido el acceso hasta el 13 de agosto ante la coincidencia del eclipse con las Perseidas para evitar una afluencia masiva que dificulte el desarrollo de los trabajos en el centro.

El observatorio ha previsto retransmitir el eclipse en directo a partir de las 18,55 horas a través de YouTube, en una emisión comentada y gratuita a cargo de Azimuth Spain y en colaboración con la Universidad de Sevilla (US), desde la cúpula del telescopio de 1,23 metros.

En materia de seguridad, la Policía Nacional ha desplegado unos 9.400 agentes en toda España con motivo del eclipse, con dispositivos específicos adaptados por cada Jefatura Superior a las características y necesidades de su territorio.

En cuanto a los desplazamientos, la Dirección General de Tráfico (DGT) calcula, a escala nacional, entre 400.000 y 1,5 millones de viajes adicionales y recomienda evitar trayectos innecesarios cuando el eclipse pueda observarse desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo.

En la provincia, estas recomendaciones cobran especial relevancia en los accesos a las playas y otros puntos del litoral que puedan registrar una mayor afluencia. Tráfico ha advertido de posibles retenciones al término del fenómeno, especialmente en carreteras secundarias y en las salidas de los lugares elegidos para la observación.

Además, la DGT aconseja planificar los trayectos con antelación y ha recordado la prohibición de detener los vehículos en la calzada o en los arcenes para contemplar el eclipse.