Ecologistas en Acción celebra el expediente del Algarrobico y urge a activar el protocolo de demolición con el Gobierno

Archivo - Hotel de la playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha calificado de "extraordinaria noticia" que la Junta de Andalucía vaya a iniciar el procedimiento para demoler el hotel promovido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería) a fin de restablecer la legalidad urbanística en la zona, por lo que han urgido a completar el procedimiento y activar el protocolo suscrito con el Gobierno central en 2011 para repartirse los trabajos.

"Esperemos que para antes de Navidad o para fin de año, podamos ya brindar por los escombros del hotel", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el letrado en la entidad conservacionista José Ignacio Domínguez.

El letrado ha recordado que las asociaciones ecologistas habían reclamado que se activara este trámite cuanto antes desde que el pasado 7 de julio el Ayuntamiento de Carboneras aprobara en Pleno la revisión de oficio de la licencia del hotel de cara a su nulidad, conforme a lo ordenado por el TSJA.

"Ya enviamos un comunicado pidiendo que la Junta, en aplicación del artículo 158 de la Lista, tramitase el expediente de demolición puesto que el Ayuntamiento se niega a hacerlo", ha apuntado Domínguez, quien ve con esperanza cómo este paso puede suponer el principio del fin efectivo del inmueble.

Con ello, ha animado a la Junta a completar el expediente para, una vez finalizado, pueda encargar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) el derribo en consonancia con el protocolo de actuación que ambas administraciones suscribieron y publicaron en el BOE en diciembre de 2011.

Según dicho acuerdo, según ha recordado el propio Domínguez, será el Ministerio el que se encargue de ejecutar el derribo del inmueble mientras que la Junta debe ser la que se dedique a la restauración ambiental del medio dañado.

Cabe recordar que el Gobierno mantiene abierto de forma paralela un procedimiento administrativo para la expropiación de la mitad de los terrenos del hotel que se encuentran bajo su competencia. Asimismo, consta al menos cuatro recursos contra el acuerdo plenario que deriva en la anulación de la licencia de obras, concedida en enero de 2003, si bien los mismos no paralizarían dicho acuerdo.

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel, según ha informado la Junta.

El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

La protección de estos suelos y la eliminación de la licencia de obras han sido durante los últimos años los dos pilares de la estrategia jurídica seguida por la Junta para alcanzar la restitución completa de la legalidad.

La declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.