Ecologistas alerta al Consultivo de un "plano manipulado" para situar el Algarrobico (Almería) en suelo urbanizable

Archivo - Vista del hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha trasladado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) un escrito en el que advierte de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha validado un "plano manipulado" para situar el hotel del Algarrobico en zona urbanizable.

El colectivo sostiene, a partir de la documentación incorporada al expediente, que el inmueble "está en zona C1, que invade la servidumbre de protección de costas y que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras debe de figurar como suelo no urbanizable de especial protección", de modo que el hotel "no sólo está construido en espacio protegido", sino que "también invade la servidumbre de protección de costas".

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por el coordinador de Ecologistas en Acción Almería, José Ignacio Domínguez, se presenta después de que el pleno del 11 de julio de 2025 acordara revisar la licencia concedida el 13 de enero de 2003 al hotel Azata del Sol en cumplimiento de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según recoge el escrito, el Consistorio ha dado validez a una cartografía en la que el hotel aparece como zona D2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), pese a que el mapa oficial publicado en el BOJA en 1994 lo clasifica como zona C1, una categoría de especial protección confirmada por "numerosas sentencias" que, según subraya el colectivo, "ninguna ha sido cumplida hasta ahora" por el Ayuntamiento de Carboneras.

El texto recuerda que en agosto de 2009 el Ayuntamiento ya otorgó validez a un "plano falso" al interpretar "en sentido contrario" un auto de noviembre de 2008 del TSJA para mantener la clasificación urbanística del sector, lo que derivó en que el suelo del Algarrobico quedara como Suelo Urbanizable Ordenado en el PGOU. Entre la documentación aportada figura esa resolución judicial, en la que se indicaba que debía mantenerse el anterior grado de protección recogido en el PORN.

Ecologistas sostiene que el Plan Parcial del antiguo sector R-5, luego ST-1, aprobado en mayo de 1988, debió adaptarse a una servidumbre de protección de 100 metros al entrar en vigor la Ley de Costas el 29 de julio de ese año, en un momento en el que no existía "ningún aprovechamiento patrimonializado, ni derecho a indemnización alguna".

La organización acompaña varios documentos, entre ellos la respuesta del Servicio Provincial de Costas que comunicó que la franja debía ser de "100 metros" y un informe municipal de 2006 en el que se certificaba que "aproximadamente un 40 por ciento" del edificio se encuentra dentro de esa zona de servidumbre de protección.

El escrito afirma que el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora conocían estas limitaciones antes de concederse la licencia y menciona que el director general de Costas ya advirtió en febrero de 1988 que "sería aconsejable que la edificación se situase a 100 metros, contados a partir de la línea interior de la zona marítimo-terrestre". También apunta que la Orden Ministerial de noviembre de 2005 fijó de forma definitiva el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo donde se ubica el hotel.

En relación con las posibles indemnizaciones, Ecologistas cita un dictamen del CCA en el que se concluyó que "no procede indemnizar a la promotora del hotel por no haber existido antijuridicidad y que se debe derribar el inmueble".

El colectivo solicita que todas las alegaciones se unan al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras al hotel del Algarrobico y que el órgano consultivo tenga en cuenta la documentación aportada antes de emitir su dictamen.