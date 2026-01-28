Ecologistas alertan del riesgo del petrolero ruso 'Chariot Tide' frente a la costa de Almería y piden mayor vigilancia

Posición actual del petrolero ruso 'Chariot Tide'. - ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Andalucía ha solicitado a Salvamento Marítimo que extreme la vigilancia y la cautela ante la presencia, frente a las costas de Almería, del petrolero ruso 'Chariot Tide', con bandera de Mozambique y vinculado a la denominada 'dark fleet' o flota opaca, utilizada para el transporte de crudo y productos refinados rusos con el objetivo de "esquivar las sanciones internacionales".

Según la información de seguimiento marítimo, el buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor' se encuentra monitorizando al Chariot Tide, "que navega a apenas un nudo de velocidad y que podría presentar deficiencias en su sistema de navegación".

"El petrolero habría quedado previamente a la deriva, aparentemente sin gobierno, en plena vía de tráfico marítimo, en la vía sur del TSS del Estrecho de Gibraltar", ha señalado el grupo ecologista en un comunicado, en el que ha añadido que dos remolcadores marroquíes habrían intervenido para sacarlo al Mar de Alborán.

Actualmente, el 'Chariot Tide' figura con destino Tánger (Marruecos) y transporta más de 425.000 barriles de productos refinados de origen ruso, cargados en el puerto de Ust-Luga (Rusia), aunque Ecologistas ha advertido de que, "por su trayectoria y rumbo actual, no se descarta que estos combustibles puedan acabar introduciéndose en el mercado a través de algún puerto de Argelia o mediante gabarras de suministro, bajo documentación falsa de exportación".

El colectivo ha recordado que "en numerosas ocasiones" se ha denunciado el trasiego de combustible de la flota fantasma rusa en el Mar de Alborán, una red compuesta por centenares de petroleros antiguos, con "continuos cambios de nombre, bandera y empresa gestora", que incrementan "de forma alarmante" el riesgo de accidentes graves en zonas de estrangulamiento marítimo como el Estrecho de Gibraltar.

"Estos buques, muchas veces sin seguro adecuado o con coberturas dudosas, operan con historiales de seguridad cuestionables y con prácticas como el 'drifting' prolongado, las transferencias buque a buque (STS) en zonas sensibles o el apagado de los transpondedores AIS", ha advertido Ecologistas, que ha subrayado que este tipo de operativas "multiplica el riesgo de colisiones, varadas o vertidos a gran escala".

El grupo ecologista ha alertado de que un naufragio o vertido protagonizado por el 'Chariot Tide' o por cualquier otro buque de estas características en el Mar de Alborán "tendría consecuencias devastadoras", ya que "los daños sobre la pesca y los valores ambientales serían irreparables" y "el impacto sobre el turismo se prolongaría durante años".

"El caso del 'Chariot Tide' ilustra los riesgos asociados a la flota fantasma rusa", ha sentenciado el colectivo, una red integrada por petroleros envejecidos que transportan crudo y derivados rusos y que "aumenta la probabilidad de accidentes graves en puntos de estrangulamiento marítimo como el Estrecho".