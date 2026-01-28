Carboneras (Almería) comunica al TSJA que El Algarrobico es no urbanizable superadas ya todas las "vicisitudes"

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que archive el procedimiento dirigido contra la administración local una vez que se ha publicado la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana para declarar como no urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se asienta el polémico hotel de Azata de Sol.

La representación letrada del Consistorio ha dado cuenta de la publicación el pasado 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de todos los cambios exigidos para cumplir con la sentencia dictada por la misma Sala de lo Contencioso-administrativo hace diez años "después de una serie de vicisitudes originadas en esta fase de ejecución".

En este sentido, desde al Ayuntamiento han incidido en que las dificultades para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, que devuelve el nivel de protección a los suelos que se ubican en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, han sido "no imputables a la corporación local" aunque "alguna de las partes contrarias las tildaron de maliciosas y abusivas".

"Esta representación ha cumplido con su obligación derivada de mandato judicial a fin de publicar en el BOP la aprobación definitiva de la modificación parcial del PGOU de Carboneras", recalca en su escrito, consultado por Europa Press, con el que solicita el archivo del caso tal y como también ha pedido la organización ecologista Greenpeace.

Mediante una providencia dictada el pasado el 22 de enero, el tribunal ha dado también traslado a otras partes incluidas en el procedimiento, entre ellas la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Presidencia, las promotoras Azata del Sol y Azata Patrimonio, y otras entidades ecologistas; para que se pronuncien sobre si la sentencia se ha dado ya por ejecutada o tienen algún tipo de reparo.

La Sala insistía en la publicación del "contenido íntegro" de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia que obligaba a devolver la protección a los terrenos donde se asienta el hotel inacabado de Azata del Sol conforme a las apreciaciones realizada por la Junta de Andalucía tras una primera publicación que no fue satisfactoria.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 12 de enero la normativa urbanística íntegra de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras que reclasificaba el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección así como el ST-2, correspondiente a El Canillar.

El anuncio se produjo dentro del plazo fijado por el tribunal, que había dado de margen hasta el 19 de enero, para que el texto completo apareciera en el boletín bajo advertencia de sanciones de 1.000 euros cada 20 días al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS).

Con esta inserción en el BOP, el Ayuntamiento formalizaba la adaptación del PGOU a lo ordenado por los tribunales para devolver al paraje incluido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar su protección ambiental. Para ello, el Ayuntamiento ha modificado y rectificado el planeamiento vigente en lo relativo a la calificación urbanística de ambos ámbitos. Los cambios se han incorporado a la memoria general, las normas urbanísticas y los planos del PGOU.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, anulaba la clasificación urbanística de ambos sectores como urbanizables y ordenaba su inclusión en el planeamiento municipal como suelo no urbanizable de especial protección, con el grado correspondiente.

El documento aprobado clasifica el sector ST-1 como suelo no urbanizable con grado de protección C1, correspondiente a áreas naturales de interés general, y el sector ST-2 como suelo no urbanizable con grados de protección B1 y B2, vinculado a áreas naturales de interés general y áreas seminaturales con usos tradicionales.