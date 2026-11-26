Archivo - Activistas de Greenpeace navegan frente al hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería). - GREENPEACE - Archivo

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado de los grupos ecologistas que impulsan el proceso judicial para promover la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería), José Ignacio Domínguez, ha lamentado este jueves que el Gobierno central haya desistido del procedimiento de expropiación parcial del inmueble y ha alertado del riesgo de una nueva paralización judicial del derribo.

"Es una lástima que el Gobierno haya desistido del procedimiento de expropiación porque es mucho más consistente que el iniciado por la Junta", ha señalado Domínguez en declaraciones a Europa Press, en las que ha dado por hecho que Azata recurrirá el procedimiento impulsado por la Administración autonómica.

En este sentido, ha advertido de que, si la empresa consiguiese suspender cautelarmente la demolición, "el problema se estancaría de nuevo por muchos años en los tribunales", mientras que el procedimiento de expropiación "tenía menos margen".

Sus declaraciones se producen después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía haya formalizado, mediante una resolución fechada este 24 de noviembre, el desistimiento del procedimiento expropiatorio iniciado en junio de 2025 sobre los terrenos y la parte del hotel que invaden la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La decisión responde al acuerdo alcanzado el pasado 8 de octubre en el seno de la comisión mixta de seguimiento entre el Estado y la Junta de Andalucía para centrar sus esfuerzos en el expediente de restablecimiento de la legalidad abierto en septiembre por la Administración autonómica, con el que se pretende que Azata del Sol y Azata Patrimonio asuman el coste de la demolición y la restauración de los terrenos. Pese a sus reservas sobre esta vía, Domínguez ha confiado en que la Junta lleve "a buen término la orden de demolición".

Así, ha defendido que la Junta debe continuar con la tramitación del expediente aunque la promotora presente un recurso, puesto que "la orden administrativa sigue vigente en tanto un juzgado no diga lo contrario".

El Ayuntamiento de Carboneras modificó en julio de 2025 su planeamiento urbanístico para reconocer los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección y declaró, el pasado 7 de julio, la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del establecimiento hotelero.

El procedimiento expropiatorio se encontraba aún pendiente de la fijación del justiprecio ante los 16.500 euros ofrecidos por el Estado frente a los 44,5 millones de euros reclamados por Azata. Por su parte, el expediente iniciado por la Junta cuenta con un plazo máximo de un año para su instrucción y resolución.