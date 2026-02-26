El 'ecomuseo' junto a la estación del AVE de Almería estará acabado en marzo: "Será un sitio de referencia turística"

Jardín vertical en la fachada del centro artístico 'Ecocultura en el Museo de Arte de Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Las obras del centro artístico 'Ecocultura en el Museo de Arte de Almería' que acogerá en antiguo preventorio y exsede de la Alcaldía junto a la futura estación del AVE, concluirán el próximo mes de marzo con la promesa de convertirse en "un sitio de referencia turística", según ha augurado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, tras visitar los trabajos.

"Este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad en el que se está ejecutando un proyecto muy singular, pionero a nivel andaluz", ha valorado la regidora ante la actuación desarrollada en el inmueble para convertirlo en una pinacoteca autosostenible a nivel energético que se distingue ya desde su exterior con una llamativa fachada vegetal.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota tras la visita, la actuación se encuentra al 95 por ciento de su ejecución, de modo que en los próximos días se adjudicará el contrato licitado por 103.000 euros para el suministro para el mobiliario y equipamiento del inmueble, obra del arquitecto Guillermo Langle y que data de 1927. La apertura está prevista dentro de este primer semestre del año.

Entre los equipamientos del nuevo centro, la regidora ha destacado la disposición de una tienda, una zona de almacén de obras de arte, espacio de vídeoarte y sala de conferencias y taller, entre otras dependencias.

Con un presupuesto de 3.280.690,92 euros y una importante financiación europea, los trabajos engloban tanto la anterior sala expositiva como la antigua sede de Alcaldía; una edificación de tipología casa-chalet de estilo neomudéjar.

La alcaldesa ha destacado que para estas actuaciones "han primado criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, permeabilidad y accesibilidad para poder permitir el acceso a todos los espacios a cualquier tipo de público".

"Para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo que haya en la ciudad este tipo de edificio tan singular que se va a convertir en un espacio para la visita y el disfrute tanto de todos los almerienses como de quienes nos visiten", ha asegurado antes de manifestar su interés en que la capital siga "modernizándose".

Estas actuaciones están dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales (Pirep), financiadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos de la Unión Europea-Fondos Next Generation EU.

SEIS EJES DE ACTUACIÓN

El proyecto, redactado por la empresa 'Loto Arq', contempla seis ejes de actuación. Tal y como ha explicado el arquitecto Juan Manuel López González, "el proyecto supone la rehabilitación de los dos edificios, el Preventorio y el Museo Espacio 2, integrándolos en un único edificio, lo que supone ganar una serie de espacios para el futuro museo y disponer de salas de conferencia, más espacio expositivo o salas de taller, entre otras".

Además, según ha detallado el arquitecto de 'Loto Arq', también se ha rehabilitado todo el entorno urbano, "lo que ha permitido que la plaza Carlos Cano se haya abierto a la ciudad".

En cuanto a los detalles técnicos referentes a la eficiencia energética, López González ha detallado que "se han hecho una serie de actuaciones para mejorarla y que prácticamente haya consumo cero". Igualmente ha valorado que, a nivel de sostenibilidad, ""lo más destacado es que el consumo de agua se reducirá significativamente porque se va a reutilizar tanto el agua de lluvia como el agua de los lavabos", en lo que son 'aguas grises'.

Respecto a los seis ejes de actuación contemplados en el proyecto, el primero de ellos se centra en la mejora de la eficiencia energética en la envolvente y en el aislamiento, la iluminación (eficiencia y control), la climatización (geotermia, solartermia y aerotermia), ventilación y energía renovable fotovoltaica.

En este aspecto destaca que la medidas de ahorro y eficiencia quedarán a la vista de los visitantes del centro a través un tótem informativo que dará en tiempo real desde el vestíbulo del museo los datos de temperatura, humedad, consumo eléctrico, climatización, producción fotovoltaica y de geotermia. Otro tótem, en la plaza de acceso, explicará las características bioclimáticas y energéticas del edificio.

El segundo eje se centra en la cubierta verde y la instalación de un jardín vertical en la fachada, en la reducción del caudal de agua de WC y grifería, la reutilización de agua de lluvia y depuración de aguas grises para riego. Así como en la instalación de un aparcamiento para bicicletas y patinetes eléctricos.

Uno de los aspectos más singulares del edificio será el jardín vertical previsto para su fachada, que junto a un nuevo muro de tierra natural visto de gran inercia térmica ofrecerá una cubierta con la que mitigar las altas temperaturas del interior al tiempo que ofrecerá un aspecto renovado al conjunto, que también renovará su exterior.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El tercer eje de actuaciones está destinado a la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras mediante la dotación de elementos accesibles (ascensor, rampa, aseo accesible) y rotulación cognitiva y sensorial.

En cuarto lugar, los trabajos se centrarán en mejorar la habitabilidad mediante el acondicionamiento de espacios existentes a nuevos usos, pintura ecológica y escalera a cubierta.

El quinto eje está destinado a mejorar la conservación del edificio mediante la reparación de humedades y patologías varias, como son la mejora de la electricidad y telecomunicaciones o los mecanismos de comunicación como las cámaras de seguridad.

En sexto y último lugar, el proyecto también contempla actuaciones como la sustitución del vallado que separa la plaza del jardín para su apertura total durante el día; la instalación de nuevo mobiliario urbano para crear los espacios exteriores, que incluye bancos con respaldo y apoyabrazos, jardineras, papeleras o un tótem informativo.

También se prevé la repavimentación de zonas exteriores así como la creación de nuevas infraestructuras urbanas como son la dotación de una nueva red de evacuación de pluviales y adaptación del jardín existente, con mejora y adaptación de la red de riego a las exigencias municipales.

En la visita han participado la concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, técnicos municipales, y representantes de la empresa Grupo Copsa y de la dirección facultativa de la obra.