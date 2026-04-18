La editorial de la UAL acerca las publicaciones académicas al público con su presencia en la Feria del Libro

Imagen del stand de la Editorial de la Universidad de Almería en la Feria del Libro de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 46º edición de la Feria del Libro de Almería, que se desarrolla desde el martes hasta este domingo, cuenta con un estand en el que la Editorial Universidad de Almería ofrece un recorrido por el conocimiento desde el rigor científico que está despertando el interés de los lectores, y con la presentación de la obra 'Las mujeres y el amor en el cancionero de Joaquín Sabina'.

Según ha precisado la Universidad almeriense en una nota, dicho estand se ubica en el extremo sur de la feria, entre los del IEA de la Diputación y el de la Junta de Andalucía con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Es el primero con el que se encuentran los visitantes que acceden a las casetas en sentido ascendente de la Rambla Federico García Lorca.

Desde la institución afirman que su editorial propone al gran público "un acercamiento al rigor de las publicaciones académicas que se han editado en papel", afirma la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad, María del Mar Ruiz, quien añade que el libro académico cada vez más está demandando el formato digital porque agiliza mucho la difusión de las investigaciones a cualquier lugar del planeta".