El Ejido (Almería) destina más de 600.000 euros en la mejora integral del Camino del Mancha

Operarios durante los trabajos de asfaltado del Camino del Mancha, en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha destinado más de 600.000 euros en la mejora integral del 'Camino de los Compradores', más conocido como Camino del Mancha, mediante el reasfaltado de sus cerca de cinco kilómetros, la modificación del trazado de dos curvas que presentaban una especial peligrosidad y la instalación de nuevos pozos drenantes frente a Vicasol.

La actuación en este camino, uno de los principales caminos rurales del municipio y por el que pasan cada día cientos de agricultores, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial, mejorar el drenaje y renovar por completo el firme, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez, ha visitado el avance de las obras y ha señalado que "con esta actuación vamos a conseguir una mejora funcional y estructural de este camino, garantizando la durabilidad del firme y mejorando la seguridad vial".

En esta línea, ha destacado que "mejorar nuestros caminos rurales es hacerles la vida más fácil a nuestros agricultores, facilitar su trabajo diario y seguir construyendo el futuro del campo ejidense".

Las obras se han adjudicado por un importe ofertado de 575.881 euros, al que se ha sumado el coste de las expropiaciones, por lo que el presupuesto total ha superado los 600.000 euros.

Los trabajos se han centrado en la modificación del trazado en planta del camino. En el punto kilométrico 2+070 se ha construido un muro de hormigón armado retranqueado respecto al existente para permitir la ampliación del ancho de la calzada a 7,4 metros más un metro.

Entre los puntos kilométricos 2+400 y 2+590 se ha ampliado el radio de las dos curvas existentes para conseguir una transición más armoniosa entre ambas y se ha ejecutado un murete de bloque en la linde con las parcelas expropiadas.

También se ha reordenado el acceso del camino rural que conecta en el punto kilométrico 2+530, "mejorando la visibilidad y la maniobrabilidad de los vehículos".

Martínez ha resaltado que se trata de "infraestructuras que tienen gran peso en el desarrollo de nuestra actividad agrícola diaria, ya que son vías fundamentales para que los profesionales del sector tengan un adecuado acceso a las explotaciones y a la agroindustria, de ahí que deban mostrar las mejores condiciones".

Las obras han comenzado con la limpieza y el desbroce de ambos márgenes del camino, la retirada de las señales de tráfico y el fresado del pavimento en los encuentros con otros caminos y carreteras.

Estas labores también han afectado a la mitad derecha de la calzada entre los puntos kilométricos 2+920 y 3+104, ya que la mitad izquierda de ese tramo se ha renovado recientemente.

Asimismo, se han ejecutado las demoliciones necesarias en los tramos afectados por el nuevo trazado, entre ellas las de muros de hormigón, muretes de bloque y superficies de firme que han quedado fuera de uso, además del retranqueo de bandas de invernadero y las excavaciones y cajeos correspondientes.

En materia de drenaje, en el punto kilométrico 3+420 se ha ejecutado un pozo con dos imbornales para recoger las aguas pluviales y evitar el embalsamiento que se producía en la zona. Del mismo modo, se han construido cunetas de hormigón a lo largo del trazado en los puntos donde han resultado necesarias.

En los tramos afectados por las modificaciones se han acometido dos actuaciones diferenciadas de pavimentación. Además, se ha repintado la señalización horizontal existente y se ha habilitado una nueva isleta cebreada en el acceso del punto kilométrico 2+530.

A su vez, se han ejecutado las bandas sonoras resaltadas existentes en la glorieta, se han instalado las señales de tráfico necesarias y se ha colocado una barrera de protección entre los puntos kilométricos 0+860 y 0+980, con sus correspondientes abatimientos.