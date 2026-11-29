Archivo - Imágenes de archivo de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado este domingo 29 de noviembre las elecciones generales en la localidad almeriense de Los Gallardos, cuatro meses y medio después del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio y que dejó un balance de 15 víctimas mortales tras arrasar más de 5.000 hectáreas en la sierra de Cabrera-Bédar.

Los 'populares' han ganado los comicios este 29N en Los Gallardos con 428 votos y el 36,00% de respaldo, tras haber sido también la fuerza más votada en julio de 2023, aunque en esa ocasión obtuvo 398 sufragios pero un 39,1% de apoyo.

Hace tres años y medio los socialistas quedaron en segundo lugar con 305 votos y el 29,96% de respaldo en las urnas, mientras que este 29N repiten posición con 354 sufragios y un 30,02% de apoyo.

Vox se mantiene en el tercer lugar con 322 votos y el 27,31% de apoyo frente a los 238 votos y el 23,33% de respaldo logrado en las anteriores elecciones generales.

Adelante Andalucía se sitúa en quinto lugar con 18 votos y el 1,52% de apoyo tras no concurrir a las generales de julio de 2023, ya que la cuarta posición la logra SALF con 19 votos y el 1,61 por ciento de los sufragios.

Frente Amplio y Podemos se quedan con el 1,52 y el 0,25 % de los votos, respectivamente, tras ser cuarta fuerza en Los Gallardos en las anteriores generales bajo las siglas de Sumar con el 6,58% de apoyo y 67 sufragios.

En las elecciones autonómicas del pasado 18 de mayo, el PP fue el partido más votado en Los Gallardos con un 43,2% de apoyo, seguida del PSOE con el 27,25%, Vox con el 20,23%, Por Andalucía con el 3,14% y Adelante Andalucía con el 1,15%.