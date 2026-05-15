Elma Saiz asegura que el Gobierno "suda la camiseta" para llegar a acuerdos en vivienda y apela al papel de las CCAA

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado este viernes los esfuerzos que se realizan para tratar de alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios con los que "dar respuesta al principal problema y desafío de la ciudadanía" al hablar de vivienda, si bien ha apelado a las competencias que también tienen las comunidades autónomas al respecto.

"Este Gobierno trabaja constantemente buscando acuerdos para mejorar la vida de la gente. Sudamos la camiseta", ha manifestado Saiz tras ser preguntada en la Universidad de Almería por el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien manifestó este jueves que desde el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres.

La portavoz ha incidido en el compromiso "inquebrantable" del Ejecutivo con las medidas que faciliten el acceso a la vivienda pese a la "compleja" composición del arco parlamentario a la hora de recabar los apoyos necesarios que les permitan sacar adelante nuevas medidas.

En este punto, ha incidido en que las comunidades autónomas también tiene competencias que les permiten abordar la situación de la vivienda y "por eso es tan importante quién está al frente" de cada uno de los gobiernos autonómicos.

"Vemos que donde se cumple y donde se hace, por ejemplo, un buen ejercicio de la Ley de Vivienda esto tiene resultados que mejoran la vida de la gente", ha dicho la ministra, quien ha puesto como ejemplo la Comunidad Foral de Navarra, donde se "cumple" con la ley y, por ello, los precios del alquiler están "bajando en torno al nueve por ciento".

Con ello, ha incidido en que las comunidades autónomas tienen que "cumplir" y orientar parte de los fondos públicos sobre los que "deciden el destino", puesto que manejan "cuatro de cada diez euros públicos", a solventar el problema de la vivienda.

En esta línea, ha interpelado directamente al candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "¿Por qué no se ha fortalecido la sanidad pública, el acceso a la vivienda, el acceso a una educación pública?", ha planteado.