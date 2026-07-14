La embajada británica apoya a las familias de las víctimas del incendio de Almería para la identificación y repatriación

Imagen de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos en el término municipal de Bédar (Almería). A 14 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

BÉDAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El embajador británico en España, Alex Ellis, ha señalado que junto con el equipo consular en el país trabaja con las familias de las víctimas mortales del incendio forestal que se originó en Los Gallardos (Almería) el pasado 9 de julio para facilitar las tareas de identificación y posterior repatriación, en su caso, de sus restos mortales.

"Nuestro consulado aquí en Málaga, que cubre toda Andalucía, y también nuestra red consular en España, está trabajando con las familias afectadas y también con las autoridades", ha explicado el embajador antes de reunirse con el alcalde de Bédar, Francisco Collado, donde residía buena parte de los afectados.

Hasta el momento, y conforme a los datos que maneja el CID, son al menos cinco las víctimas de nacionalidad británica las que han sido identificadas, entre ellas un hombre y cuatro mujeres de las que una, de 93 años de edad, falleció tras su ingreso por quemaduras en el 20 por ciento de su cuerpo en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Ellis ha apuntado la labor de acompañamiento que desde la embajada se realiza con las familias para "resolver cualquier pregunta o cuestión" al tiempo que se trabaja con las autoridades, en especial con la Guardia Civil a la que ha agradecido su "excelente colaboración".

Además de expresar sus "condolencias" a los afectados por el fuego, ha extendido su agradecimiento a las autoridades locales de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía por la gestión que han realizado de la crisis que ha conmocionado a la sociedad británica, según ha reconocido.

En esta línea, ha reiterado el mensaje de condolencias de el rey Carlos III ha trasladado a Felipe VI y ha enfatizado la "humanidad" que caracteriza al pueblo español en situación de este tipo "tan difíciles".