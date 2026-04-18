Empresarios trasladan "satisfacción" por acceso directo desde Autovía Almanzora a Polígono Industrial de Albox (Almería)

Los candidatos del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Manuel Guzmán y Juan Domingo Navarro, en un encuentro con empresarios en Albox (Almería). - PP DE ALMERÍA

ALBOX (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Manuel Guzmán y Juan Domingo Navarro, han mantenido un encuentro con empresarios de Albox que actualmente cuentan con negocios en el polígono industrial de la localidad, quienes le han trasladado su satisfacción por la puesta en marcha del acceso directo desde la Autovía del Almanzora a este centro logístico de la localidad.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en la reunión también han participado el coordinador del PP en el Almanzora, Guillermo Casquet; la responsable de Fomento y Vivienda en el Comité de Campaña del PP, Dolores Martínez; el vicesecretario regional de Industria Agroalimentaria, Antonio Mena; y la vicesecretaria general del PP de Albox, María del Mar Alfonso.

Asimismo, Guzmán ha destacado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha cumplido con un compromiso histórico con Albox, haciendo realidad una infraestructura muy demandada durante años por vecinos, empresarios y el Partido Popular". "El acceso directo desde la Autovía del Almanzora al polígono industrial supone un alivio para las empresas y mejora notablemente la seguridad vial", ha señalado, para subrayar seguidamente que "ya está facilitando el día a día de transportistas y trabajadores".

En esta línea, el candidato popular ha explicado que "esta actuación era clave porque la autovía dividía el polígono en dos, dejando una parte sin acceso directo, lo que generaba dificultades importantes para la actividad empresarial". "Hoy esa situación se ha resuelto, mejorando la conectividad y la competitividad del tejido productivo de Albox", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que "infraestructuras como esta demuestran el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo económico y la generación de empleo", y ha destacado que "instalaciones como la ITV también se están beneficiando ya de este acceso gracias al trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Albox".

En relación, Guzmán ha puesto en valor que "frente a otras formas de hacer política, el Gobierno de Juanma Moreno apuesta por hechos, por inversiones reales y por proyectos que impulsan el progreso de nuestros municipios". "Albox es un ejemplo claro, con más de 30 millones de euros invertidos en los últimos siete años", ha agregado.

Por su parte, la vicesecretaria general del PP de Albox, María del Mar Alfonso, ha señalado que "Almería y Andalucía caminan con paso seguro gracias a un Gobierno que escucha, que sabe gestionar y que aplica políticas útiles que funcionan". "Juanma Moreno ha demostrado que gobierna para todos, atendiendo las necesidades de vecinos y empresarios de Albox y priorizando siempre el interés general", ha afirmado.

Finalmente, ha asegurado que "este tipo de actuaciones reflejan un modelo de gestión basado en la lealtad, el diálogo y los resultados", y ha mostrado su convencimiento de que "Albox seguirá respaldando un proyecto que está haciendo que nuestro municipio crezca como nunca".