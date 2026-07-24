Se enfrenta a multa de hasta 15.000 euros por interferir con moto náutica el atraque de un buque en Carboneras (Almería)

Moto de agua en el recinto portuario comercial de Carboneras (Almería) durante la maniobra de atraque del buque cementero 'Grit Cement'. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Almería ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el responsable de una moto náutica que entró en el recinto portuario comercial de Carboneras (Almería) e interfirió en la maniobra de atraque de un buque mercante. Los hechos podrían conllevar una sanción de entre 12.000 y 15.000 euros.

Según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, la Capitanía Marítima recibió el pasado 19 de julio un informe elaborado por el práctico de guardia en Carboneras, que recogía las infracciones detectadas durante la maniobra de atraque del buque cementero 'Grit Cement'. El documento expone que la moto de agua accedió al recinto portuario comercial y "estorbó gravemente" la maniobra.

Se trata del primer incidente de estas características registrado en el entorno de la Capitanía Marítima de Almería, donde el número de matriculaciones de motos de agua ha aumentado más de un 90 por ciento en seis años, al pasar de 724 en 2020 a 1.384 en junio de 2026.

Las infracciones están consideradas graves conforme a la normativa vigente, puesto que las motos náuticas no pueden navegar en el interior de un recinto portuario y deben mantener una distancia mínima de 50 metros respecto de otra moto náutica, un artefacto flotante, un buque o una embarcación.

La normativa sanciona asimismo las maniobras que, por las circunstancias y las condiciones de la zona, generen riesgos para la navegación o para la vida humana en la mar.

También prohíbe obstaculizar el tránsito de buques y embarcaciones en las aguas de servicio de los puertos comerciales, al tratarse de una conducta contraria a las normas para prevenir abordajes. La Dirección General de la Marina Mercante dispone ahora de doce meses para resolver el expediente.

AUMENTO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES

La Dirección General de la Marina Mercante ha advertido de que el incumplimiento de las normas de seguridad por parte de las motos de agua resulta cada vez más frecuente, ya que los expedientes sancionadores graves relacionados con estas embarcaciones han aumentado un once por ciento en un año.

Por este motivo, el organismo ha centrado su campaña de verano de seguridad náutica en mensajes de prevención y recomendaciones para que los usuarios de motos náuticas respeten el espacio marítimo.

La campaña, bajo el lema 'En la moto de agua, sensatez', también apela a respetar las normas básicas de educación y civismo con el resto de las personas que comparten el mar.