Entregados a familiares los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) han sido entregados este jueves a sus familias, si bien aún quedan por entregar los de cinco de las 13 víctimas mortales, que permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Almería a la espera de que sus allegados los reclamen.

Los cuerpos entregados corresponden a una mujer norteamericana, un hombre español y un ciudadano del Reino Unido, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número 3, competente en el levantamiento de los cadáveres, ha avalado ya todas las identificaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha detallado que, tras la identificación de los cuerpos, las familias reciben la comunicación del fallecimiento y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que realice los trámites necesarios ante el Registro Civil de Vera con el fin de obtener la licencia de enterramiento.

A lo largo de estos días, todas las familias han sido informadas del fallecimiento de sus allegados por efectivos de la Guardia Civil, acompañados por equipos de psicólogos del propio cuerpo.

En el Instituto de Medicina Legal permanecen los cuerpos de tres ciudadanos ingleses, dos mujeres y un varón, y de dos ciudadanos procedentes de Bélgica, un hombre y una mujer.

En total, las víctimas identificadas en el incendio son un ciudadano español y doce extranjeros. Entre estos últimos figuran siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, una persona de Francia y otra de Estados Unidos.

De los 13 fallecidos, una de las víctimas murió en el hospital. Las víctimas son ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE PERFILES GENÉTICOS

El proceso de identificación de todas las víctimas ha sido posible gracias a la recepción de muestras biológicas de familiares de los fallecidos. La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia ha permitido obtener estos perfiles genéticos.

El único método primario empleado para identificar a las víctimas del incendio de Los Gallardos ha sido la compatibilidad genética entre las muestras de los familiares y las de los fallecidos.

Todos estos datos han sido recopilados en el CID, constituido para afrontar esta emergencia conforme al Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en Sucesos con Víctimas Múltiples.

El CID se activó el viernes a las 9,30 horas y está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Este órgano técnico tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación elaborados por las distintas instituciones.