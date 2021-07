Equipo de gobierno de El Ejido (Almería) defiende "la escrupulosa" compra de mascarillas y niega "vínculos familiares"

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del equipo de gobierno en El Ejido (Almería), José Francisco Rivera (PP), ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento realizó "con absoluta legalidad y transparencia" la compra de mascarillas para "dotar a los trabajadores" de material de protección frente al covid-19, y ha indicado que desde el inicio de la pandemia se han adquirido lotes "con un total de siete empresas, en función de la capacidad de suministro de cada una".

En un comunicado, ha lamentado que Cs "quiera liar y generar dudas" y ha señalado que el expediente de compra "está perfecto y completo", que la adquisición de mascarillas se realizó de "manera escrupulosa a un proveedor legal" y en una época, según ha remarcado, "en la que existía total desabastecimiento tanto de mascarillas como de otros materiales de protección".

"Era la única empresa que en esos momentos de crisis sanitaria y de estado de alarma tenía mascarillas y se comprometía en un plazo de entrega adecuado, dada la urgencia de dotar de material higiénico sanitario al personal municipal para garantizar su salud", ha trasladado Rivera, quien ha añadido que "ningún miembro del equipo de gobierno con relación familiar con la empresa suministradora ha intervenido en el procedimiento de licitación".

Cabe recordar que Cs HA registrado una pregunta en el Ayuntamiento de El Ejido para que el alcalde, Francisco Góngora (PP), dé "explicaciones" por la compra de mascarillas a una empresa "cuyo administrador único tiene vínculos familiares directos con el equipo de gobierno".

En este sentido, Rivera ha apuntado que las prohibiciones en las contrataciones con el sector público están reguladas en el artículo 71 de la LCSP, "según el cual no existe ningún conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación, que en este caso es el propio concejal de Hacienda y Contratación".

Al hilo de esto, le ha pedido al portavoz de Ciudadanos, Cecilio Vargas, que estudie "más y confunda menos" ya que como concejal "debería conocer sobradamente que la reforma de la LCSP que regula los contratos menores, vigente a partir del 6 de febrero de 2020, supone la eliminación de justificar que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cuantía que limita dichos contratos".

"Pedimos que se centra en lo que debe primar, y es que el informe deje claro que no se está fraccionando un contrato grande en varios menores, algo que no ha sucedido, pues la adquisición de mascarillas ha respondido a las necesidades reales del Consistorio en cada momento, y no a buscar eludir ningún norma", ha destacado.

Para Rivera, Vargas "quiere liar y mezclar la actividad de venta de mascarillas con la actividad diferente por la que se le abrió expediente a la citada empresa y que, además, ya ha quedado subsanado y cerrado".

"Debería saber que la exigencia de que el órgano de contratación solicite tres presupuestos para cualquier contrato menor que tramite no resulta de obligado cumplimiento para el Sector Público de las Entidades Locales de Andalucía, ya que solo determina el carácter obligatorio para el Estado", ha añadido.

Por último, el portavoz del PP ha reprochado a Ciudadanos que se dedique a "lanzar dudas y desconfianzas carentes de fundamentos sobre un procedimiento que el Ayuntamiento llevó a cabo con total transparencia y que, además, supo gestionar con diligencia en un momento muy complicado en el que era muy difícil encontrar mascarillas".