El escultor portugués Francisco Simoes y el diseñador Pedro Peña, distinguidos en los Premios Macael 2023

ALMERÍA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de empresarios del mármol de Andalucía (AEMA) han distinguido al escultor portugués Francisco Simoes y al diseñador de interiores Pedro Peña en sus Premios Macael, que celebrarán su trigésimo sexta edición el 10 de noviembre para reconocer a las personas y empresas que contribuyen con su trabajo a que Macael (Almería) sea "un gran centro de referencia a nivel nacional e internacional de extracción, elaboración de proyectos especiales y comercialización de piedra natural y superficies innovadoras".

En concreto, según ha indicado la entidad en una nota, el jurado ha concedido el Premio al Diseño al escultor por la ejecución, durante 20 años, de sucesivas esculturas en la Comarca del Mármol. Sus piezas han sido procesadas mediante escaneo del modelo original del artista y mecanizadas en máquina CNC y, en ocasiones, se ha procedido a la elaboración artesanal de algunas de las esculturas, bajo el criterio y supervisión de Francisco Simoes.

Por su parte, Pedro Peña, consolidado diseñador de interiores, recibe el Premio a la Excelencia "por su gran contribución en los ámbitos de arquitectura, artesanía y diseño y su firme apuesta por la piedra natural, como la esencia de sus proyectos".

Peña, con más de 40 años en el sector, "es sinónimo de exclusividad, innovación y excelencia en diseño", según han trasladado desde la asociación. Su estudio, con una amplia gama de proyectos destacados, tanto a nivel nacional como internacional, "representa el compromiso con la calidad y la sostenibilidad y es un ejemplo de dedicación y pasión por el diseño", han añadido.

Además, se va a hacer entrega del Premio a la Comunicación a las revistas 'Elle Decor', 'Veranda' y 'House Beautiful', pertenecientes al grupo Hearst Corporation y dirigidas por Jennifer Bruno, por su contribución mediática como socio clave en norteamérica.

La asociación vuelve a apostar por premiar la sostenbilidad, con un galardón específico que este año se concede al proyecto del centro comercial One One One Eagle Street, ubicado en la ciudad de Brisbane (Australia); "un símbolo de diseño sostenible e innovador del estudio COX Architecture".

En cuanto a los premios continentales, se ha decidido otorgra el Premio América del Norte a Raolji House, una mansión privada localizada en Florida (Estados Unidos); el Premio América Latina a Wanders & Yoo, un innovador proyecto, concebido por la marca internacional Yoo, en la Ciudad de Panamá; el Premio Asia al complejo residencial Dalvey Haus, ubicado en Singapur; el Premio África a Monument Rehabilitation S.L., por el proyecto de las catedrales de Riaba y Malabo, en Guinea Ecuatorial; y el Premio Europa al proyecto Businesspark Osnabrück en Alemania.

Asimismo, en el ámbito más cercano, el Premio Nacional es para el Edificio Santa Ana, situado en Plaza Nueva en la ciudad de Granada, en reconocimiento a la utilización de mármoles de las canteras de Macael; mientras que el reconocimiento a la obra en Mármol Blanco Macael ha recaído en el proyecto de remodelación de la Plaza Almería, en la ciudad de Macael.

La gala reafirma el compromiso del sector con la responsabilidad social corporativa. "Las empresas de Macael lideran esfuerzos para llevar a cabo una transición continua hacia el uso total de energías renovables, la gestión respetuosa del agua, su renovación y reciclaje, y una gestión más eficiente de los residuos y, los Premios Macael, son también una muestra de ello", ha indicado Jesús Posadas, presidente de AEMA.

El evento contará con la presencia de los participantes del 'Programa de promoción de la industria de la piedra natural y superficies innovadoras, dirigido a estudiantes de arquitectura', que celebra su segunda edición. 45 futuros arquitectos de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga, conocerán los valores de la Marca Macael, sus productos, cultura del saber hacer e importancia de sus aplicaciones en arquitectura, a través de seminarios y visitas a canteras y empresas.

Los estudiantes, que cursan estudios de posgrado y máster, culminan el programa con la asistencia a los galardones, cuya anterior edición estuvo presidida por Sus Majestades Don Felipe y Doña Letizia. La cita coincide también con el Encuentro Internacional de la Piedra, organizado por Trade.