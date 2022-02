Espadas cree un "gran error" para la imagen de Andalucía repetir con alcaldes el viaje "fracasado" de Moreno a Bruselas

ALMERÍA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este lunes que supone un "gran error" por parte del PP repetir "el mismo tipo de formato fracasado por parte de alcaldes y algún presidente de la Diputación" el viaje a Bruselas que ya efectuó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para denunciar la gestión en el reparto de fondos europeos al generar con ello un "deterioro de la imagen de Andalucía" y de la "capacidad para gestionar en tiempo y forma esos fondos".

"Es un engaño, una posición mentirosa que se alinea con la estrategia general del PP de confrontar con todo, con el PSOE y con el Gobierno, incluso deteriorando la imagen de España ante las instancias europeas", ha manifestado Espadas ante los medios en Almería antes de mantener una reunión con agentes sociales.

Espadas ha expresado su "vergüenza ajena" ante "esa contumacia de error" que supone el viaje de los primeros ediles del PP para reunirse con la Comisión y la Eurocámara "después del desastre de visita a Bruselas de Moreno" únicamente para "decir lo mismo" y para "que les digan lo mismo".

Así, cree que la imagen de la administración andaluza y de los ayuntamientos que acudirán representados por sus alcaldes se va a "resentir". "Es momento de pensar en la gente, en la recuperación económica y en el empleo que van a generar esos fondos y dejar de hacer confrontación y política en letra pequeña porque eso no es lo que necesita Andalucía", ha añadido.

Para el dirigente andaluz del PSOE, la postura de los populares es una demostración de "inconsistencia, incapacidad de gestión y debilidad" ya que "a estas alturas de la película sigamos sin conocer qué piensa hacer el Gobierno andaluz tan reivindicativo con los fondos europeos" más allá de plantear la cuestión en términos "de agravio" para "confrontar con otros territorios o el Gobierno de España".

"No se puede ir a Bruselas a pedir más tiempo antes de que empiece el partido", ha criticado Espadas, para quien el líder del Gobierno andaluz "llegó a instancias europeas a decir que no le iba a dar tiempo de empezar cuando no ha dicho en qué va a gastar los fondos o en qué quiere gestionarlos" a pesar de que Andalucía es "la comunidad autónoma que más fondos europeos recibe".

Con ello y ante la falta de "altura institucional", ha reclamado que se explique por parte de los cargos del PP "cuáles son los criterios que justifican un reparto diferente" así como "qué proyectos no puede desarrollar porque no recibirían los créditos suficientes".

Del mismo modo, ha insistido a que desde la Junta de Andalucía se explique cuál es la apuesta en los proyectos con fondos europeos o si va a articular alguna mesa de trabajo con las entidades locales y supramunicipales en lugar de mostrar su "insolvencia" de forma "tan cruda" ante las instituciones europeas "en el momento que se van a recibir más fondos que nunca" y en que las administraciones tienen que "tomar decisiones importantes".