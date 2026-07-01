Expertos en divorcios debaten desde este jueves en Almería sobre el boicot al régimen de visitas de los hijos

Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería celebran desde este jueves un Congreso de Derecho de Familia en el que, entre otros asuntos, van a debatir sobre la dificultad de hacer cumplir el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados.

El evento reunirá a cerca de un centenar de expertos en divorcios para analizar las discrepancias más habituales de los padres, como la elección del colegio, el tratamiento médico o cuestiones de carácter religioso, según ha indicado la organización en una nota.

El congreso, que se extenderá hasta el día 3, tendrá lugar en el salón de actos de la institución colegial y contará con especialistas en divorcios, custodias, filiaciones, herencias y discapacidad.

Entre los ponentes figuran la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Dolors Viñas, o los juristas María Dolores Lozano y Jesús Díaz Lorite, entre otros.

La inauguración contará con la participación del presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, el decano del ICA Almería, Juan Luis de Aynat, y la presidenta de la Aeafa, Lola López-Muelas.

Uno de los asuntos que se abordarán en el congreso serán los incumplimientos del régimen de visitas dictado por un juez, ya que "en la mayoría de los casos, esas vulneraciones nacen de la falta de voluntad de los propios padres", si bien en otras ocasiones "la voluntad del niño, niña o adolescente se acaba imponiendo ante la complejidad de forzar a un menor de edad que no quiere ver a un progenitor".

"La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) actual no ofrece un cauce útil para obligar al cumplimiento de estas medidas personales, ya que aplica soluciones pensadas para embargos o deudas económicas", han apuntado.

Otra de las ponencias destacadas hace referencia a los riesgos sucesorios tras la ruptura matrimonial y a la necesidad de actualizar el testamento para que un excónyuge no herede contra la voluntad presumible del causante. "La revisión del testamento tras un divorcio no es una mera formalidad, sino una medida esencial de planificación sucesoria".