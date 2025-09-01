Extinguido el incendio en la nave de El Ejido (Almería), que arrasa dos hectáreas y cuyas causas se investigan

Incendio de la nave Envases Vicente Pérez, en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos del Consorcio del Poniente han dado por extinguido el incendio que se declaró en la noche de este domingo en la nave Envases Vicente Pérez, en Las Norias de Daza de El Ejido (Almería) tras haberse consumido unas dos hectáreas de instalaciones a causa del siniestro, cuyas causas están bajo investigación.

Hasta 12 vehículos de bomberos de El Ejido, Roquetas de Mar y Gérgal han trabajado durante toda la noche en las tareas de extinción del fuego, que se inició sobre las 22,50 horas. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se han desplazado hasta la zona para interesarse por la situación, que no ha provocado daños personales.

Según ha explicado el Consistorio ejidense en una nota, aún se continúa con las labores de refresco en la nave, cuyos accesos por carretera se han mantenido cortados por la Policía Local. La empresa empleaba a un centenar de personas.

Junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y el presidente de la junta local de Las Norias, Carlos Martín, el primer edil ha acompañado al dueño de la empresa para comprobar los daños, que se han producido fundamentalmente en la nave de almacenamiento de cartón y en una zona de acopio de palets.

Según el Ayuntamiento, la empresa empezó su andadura en el año 1990 y centró su actividad en la fabricación y distribución de envases de madera y palets, en el montaje y distribución de envases de cartón. Cuenta con instalaciones de más de 20.000 metros cuadrados y maquinaria para el montaje y distribución de envases de cartón, madera y palets.

El incendio de la nave Envases Vicente Pérez se detectó poco antes de las 23,15 horas en la planta de embalajes situada en el camino de Puesto Rubio en esquina con la calle Marruecos, en el conocido como barrio de San Juan. Se alertó a Bomberos de Poniente, 061, Policía Local de El Ejido, Guardia Civil y Protección Civil.

Las llamas, ya sofocadas, dejaron una notable columna de humo visible desde diferentes puntos lejanos en la comarca del Poniente almeriense.

El incendio de esta planta ha tenido lugar a apenas dos kilómetros de distancia donde el 27 de mayo del pasado año otro siniestro de grandes proporciones arrasó la nave industrial de la cooperativa hortofrutícola Mabe, el cual se vio alimentado por materiales altamente inflamables. Este incendio precisó de un operativo de 35 efectivos y numerosos vehículos de emergencia para su extinción.