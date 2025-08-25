Feria Almería 2025: casetas, calles y plano del recinto ferial Vega de Acá

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Almería, en honor a su patrona, la Virgen del Mar, que se celebrará hasta el próximo sábado 30 de agosto, cuenta con una gran acogida tanto entre los almerienses como entre los visitantes. Para disfrutar del evento y moverse con facilidad entre las casetas, se recomienda llevar un mapa del recinto ferial Vega de Acá, lo que permite orientarse con mayor seguridad y evitar confusiones al buscar una caseta en particular.

El recinto ferial de este año alberga cinco casetas tradicionales, once casetas juveniles, 21 atracciones para adultos, doce dedicadas a espectáculos, 31 atracciones infantiles, 34 puestos de restauración, 40 de juegos de habilidad, 36 de repostería, un puesto tradicional y 14 de venta ambulante.

La Caseta Municipal es uno de los espacios con mayor actividad. Este lunes se rendirá homenaje a las personas mayores y, por primera vez, al colectivo Lgtbiq+ con la actividad 'Orgullo de Feria', que se celebrará el 28 de agosto. El programa incluirá conciertos y otras propuestas que no pudieron llevarse a cabo en junio debido al luto oficial que coincidió con el día del desfile.

Además de los festejos en el recinto ferial, la ciudad celebrará la tradicional Feria del Mediodía, que cuenta con cinco zonas de ambigús: Plaza Flores, Plaza Tomatito, Plaza Virgen del Mar y Plaza Pablo Cazard tendrán uno cada una, mientras que el Mirador de la Rambla se incorpora este año como nuevo punto de encuentro, con tres ambigús.

PLANO Y CALLES DEL REAL

El plano oficial de la Feria 2025, elaborado por el Ayuntamiento de Almería, muestra la distribución de las casetas a lo largo de las principales calles del recinto ferial. La Portada se ubica en la calle Paseo de Almería, que actúa como acceso principal al recinto. Las principales calles de la Vega de Acá son:

Paseo de la Feria

Los Almendros

Nueva Almería

Barrio Alto

Piedras Redondas

Zapillo

Cabo de Gata

La Chanca Pescadería

El Alquian

De Toros

Costa Cabana

Retamar-Toyo

La Cañada

Casco histórico

Nueva Andalucía