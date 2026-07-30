Fernández-Pacheco destaca que los delegados de la Junta "reforzarán la defensa de los intereses" de Almería

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta de Andalucía "reforzará la defensa de los intereses de la provincia", tras los nombramientos aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno.

Según ha informado el PP en una nota, Fernández-Pacheco ha felicitado a los responsables territoriales y ha valorado la configuración de un equipo "preparado para seguir dando respuesta a las necesidades de los almerienses".

En el nuevo equipo repiten Juan de la Cruz Belmonte como delegado territorial de Sanidad y Consumo; Guillermo Casquet, al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Universidad, Industria, Energía e Innovación; Amós García, en Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; y Francisco González Bellido, en Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

También continúan Dolores Martínez como delegada de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, y Fomento y Movilidad; Juan José Alonso, en Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; y Manuel de la Torre, en Sostenibilidad y Medio Ambiente. A ellos se suman Aránzazu Martín como delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Carmen María Jiménez al frente de Educación.

Fernández-Pacheco ha asegurado que los delegados, junto al delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, conformarán "un gran equipo, cohesionado y comprometido" y serán los "mejores representantes de los intereses de Almería" dentro del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha señalado que ejercerán sus responsabilidades con "cercanía y absoluta vocación de servicio público para continuar mejorando la calidad de vida de los almerienses".

El presidente 'popular' ha señalado que Almería "vive un momento de importantes oportunidades" gracias a las políticas del Gobierno andaluz y ha indicado que el nuevo equipo tendrá como prioridades defender los intereses provinciales, escuchar a los municipios y colaborar con los ayuntamientos, los sectores productivos y la sociedad almeriense.

Por otra parte, ha agradecido el trabajo de los delegados territoriales que no continúan en sus cargos, Rebeca Gómez, Antonio Mena y Francisco Alonso, y ha reconocido su dedicación durante estos años al servicio de la provincia.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que otra forma de gobernar es posible, basada en la gestión, el diálogo y los resultados. Este nuevo equipo llega con la ilusión, la experiencia y el compromiso necesarios para seguir haciendo de Almería una provincia con más oportunidades, más inversiones y más futuro", ha concluido Fernández-Pacheco.