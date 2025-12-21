Fernández-Pacheco hace balance de un año "difícil" en el que el PP de Almería ha "demostrado ser una gran familia unida"

Cena de Navidad del PP de Almería. - PP DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha celebrado su tradicional cena de Navidad en Roquetas de Mar, donde el presidente provincial del partido, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho balance de un año "difícil, pero muy productivo" para la formación, subrayando "el compromiso y la responsabilidad" de sus cargos públicos, y en el que el Partido Popular almeriense ha "demostrado", a su juicio, que es "una gran familia, más unida que nunca en los momentos más complicados".

Así lo ha señalado Fernández-Pacheco en el marco de este encuentro que ha reunido a cargos públicos, afiliados y simpatizantes del PP almeriense, y que ha servido para hacer balance del año y marcar los retos de cara a 2026, según ha informado el partido en una nota.

Además de Fernández-Pacheco, han intervenido en este acto el presidente de honor del PP y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina.

Fernández-Pacheco ha remarcado que el PP gobierna en más de 60 ayuntamientos, con 515 concejales, y a casi el 90% de la población de la provincia, además de liderar la Diputación Provincial y contar con una amplia representación institucional en Andalucía, en el Congreso, Senado y en Europa.

"Todo ello es fruto del sentimiento más importante que existe en política: la confianza que los almerienses han depositado en el Partido Popular año tras año", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la gestión del PP frente a "quienes apuestan por el ruido, el enfrentamiento y el populismo", destacando "avances en sanidad, dependencia, agua, apoyo a los sectores productivos, turismo e infraestructuras", y situando a Almería "en el centro de las decisiones políticas".

De cara a 2026, Ramón Fernández-Pacheco ha advertido que será un año "crucial" para el futuro de la provincia. "Nos jugamos la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno, la continuidad de una hoja de ruta clara, y el inicio de un nuevo ciclo político que comienza con las elecciones autonómicas y que nos llevará a las elecciones municipales", ha indicado.

El presidente provincial ha apelado al orgullo de pertenencia al PP de Almería y al trabajo colectivo de cara a 2026. "Tenemos el mejor aval posible, que es la confianza de esta tierra, y el mejor presidente, Juanma Moreno, para seguir avanzando. Por ello, en 2026 os pido seguir trabajando unidos para que Almería continúe creciendo y afianzando un proyecto político serio, estable y centrado en mejorar la vida de las personas", ha manifestado.

Finalmente, ha destacado que el PP de Roquetas de Mar es "un ejemplo para toda la provincia", y ha puesto en valor la figura de Gabriel Amat y sus "más de 30 años de confianza ininterrumpida al frente del municipio".

"UNA GRAN FAMILIA"

Por su parte, el propio Gabriel Amat ha incidido en la idea de que el PP "es una gran familia", y ha animado a seguir trabajando "con fuerza y coraje para seguir siendo el partido en el que más confían los almerienses".

Amat ha reivindicado el "impulso" que la Diputación y la Junta de Andalucía han dado a Roquetas de Mar con "importantes inversiones en infraestructuras en materia hídrica, educativa y sanitaria", agradeciendo especialmente al Gobierno de Juanma Moreno el "desbloqueo" del hospital de Roquetas, "tras 17 años de espera".

Además, ha denunciado la "falta de inversiones" del Gobierno de España en la provincia, y ha citado el "retraso" de la Alta Velocidad y la "paralización" de proyectos por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

"Frente a un Gobierno que no cumple, el PP sigue trabajando para levantar esta provincia y defender los intereses de los ciudadanos", ha afirmado.

CON LA MIRADA PUESTA EN 2026

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, también ha tenido palabras de reconocimiento para Gabriel Amat, al que ha definido como "un referente político y uno de los mejores presidentes que ha tenido la institución provincial".

García Alcaina ha subrayado que, pese a las dificultades del último tramo del año, el PP de Almería "ha demostrado ser un partido fuerte, unido y cohesionado". El presidente de la Diputación ha señalado que 2026 traerá "importantes retos", especialmente las elecciones autonómicas, para las que el partido ya se está preparando. "Para tener éxito necesitamos la implicación de todos los alcaldes, concejales y afiliados y si nos va bien en las andaluzas, nos irá bien en las municipales", ha concluido.