Fernández-Pacheco ve un "empuje" de la Junta al AVE en Almería, que será "alternativa" para bajar los precios del avión

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, participa en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este lunes el "empuje" que la Junta de Andalucía ha dado al proyecto de soterramiento de las vías del tren para la próxima llegada del AVE a la capital, lo que constituirá una "alternativa" que provocará un abaratamiento de las conexiones aéreas, según ha estimado.

Durante el coloquio en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, Fernández-Pacheco se ha mostrado "convencido" de que la Alta Velocidad hará "bajar los precios" de los vuelos con Madrid, lo que fomentará el turismo y al competitividad del sector empresarial.

"Lo hemos visto en Málaga. ¿Qué ha pasado con los vuelos mientras el AVE no ha funcionado? Que se han disparado los precios. Aquí llevan disparados toda la vida porque nunca ha habido AVE con el que competir", ha estimado el presidente de los 'populares' almerienses, para quien "las compañías aéreas se pondrán las pilas" el día en el que se cuente con una conexión ferroviaria "competitiva, rápida y sostenible".

El candidato ha lamentado la actual situación que atraviesa el ferrocarril en el país, donde su situación "ha pasado de castaño a oscuro" en los últimos meses. "El aislamiento que ha tenido Málaga hasta el próximo día 29 o 30 de abril ha tenido consecuencias que todos conocemos", ha apuntado en relación al corte de la vía derivado del accidente de Adamuz (Córdoba).

En este sentido, ha incidido en los continuos retrasos y promesas en relación a la llegada del AVE a Almería así como del soterramiento. "Creo que no es algo de lo que nadie deba sacar pecho", ha apuntado en relación a esta infraestructura y la acción de los sucesivos gobiernos. "La credibilidad de un ministro hablando de la llegada del AVE a Almería es de las cosas con menos valor político que puede haber en España", ha ironizado.

No obstante, y ante la consecución de las obras, ha resaltado el papel de la Administración autonómica para asegurar y "hacer realidad" el soterramiento y la nueva estación de tren de Almería gracias a la participación de la Junta en un convenio con Adif, Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Almería, por el que pasó de aportar 18 millones de euros iniciales a 45,8 millones de euros en total.

"Nos preocupa mucho el AVE en Almería, pero también nos preocupa mucho el AVE en Lorca, porque está muy bien estar conectado con Vera, pero lo que queremos es que el AVE siga y llegue a Madrid", ha indicado Fernández-Pacheco, quien también ha dado cuenta de "retrasos" en las conexiones con Granada o Jaén, las cuestiones que afectan a la intermodalidad del puerto de Algeciras o la situación de la red de Cercanías, que "eso es capítulo aparte".

Por otra parte, ha resaltado el compromiso de la Junta para sostener mediante la declaración de servicio público (OSP) el vuelo entre Almería y Sevilla así como el fomento de las conexiones aéreas para sumar turismo y propiciar al sector empresarial competitividad económica.

AUTOVÍA DEL ALMANZORA HASTA BAZA

En la misma línea, ha recalcado la respuesta que la Junta de Andalucía ha dado a una "vieja reivindicación" en materia comunicativa como es la Autovía del Almanzora, que conectará el Levante almeriense con el norte de Granada. "Actualmente está en licitación el tramo entre Fines y Olula con el objetivo de una vez que tengamos proyecto, licitar la obra y seguir hasta Baza", ha dicho ante una vía reclamada especialmente por el sector del mármol y la piedra natural para sus exportaciones.

Durante su intervención, ha lamentado que Almería haya sido una "esquina sin infraestructuras de comunicaciones adecuadas", por lo que cree que debería ser puesta la "primera de la lista" a la hora de recibir inversiones.

"Nada más lejos de la realidad que hemos vivido los almerienses hasta 2019", ha apuntado tras destacar algunos ejemplos de colaboración interadministrativa por los que ha sido posible avanzar en proyectos e inversiones como el Puerto-Ciudad, la rehabilitación de la Alcazaba, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Roquetas de Mar, el abastecimiento en agua desalada en el Poniente o la potabilizadora de Cuevas del Almanzora, entre otras.

Así, ha comparado la acción de gobierno de la Junta con Moreno al frente con la de los socialistas, quienes en sus presupuestos prometía una "lluvia de millones para Almería" y que luego se quedaban "pegados a los titulares". "Hoy se planifica, se presupuesta y se invierte", ha defendido.

"MENOS DEMAGOGIA Y MÁS COLABORACIÓN" EN EL ALGARROBICO

Fernández-Pacheco ha aludido también a los compromisos que se han mantenido desde la Junta de Andalucía para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), a través del protocolo suscrito con el Gobierno, con el que hay reuniones periódicas a través de la comisión permanente conformada al respecto, pese a la vía unilateral de expropiación iniciada por el Ejecutivo.

"El Algarrobico necesita menos demagogia y más colaboración para cumplir las sentencias", ha dicho el presidente del PP de Almería, para quien el "buen clima de entendimiento" destinado a dicho fin se rompió con "una rueda de prensa sorpresa" que la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, dio a pie de inmueble en febrero de 2025.

El candidato ha ironizado con el anuncio que hizo Montero, entonces como vicepresidenta del Gobierno, en el que se comprometía a demoler el hotel en cinco meses. "Ni cinco ni 50", ha apostillado antes de exponer sus dudas sobre cómo piensa el Ejecutivo llevar a cabo su propósito pasado más de un año desde entonces.

Así, ha reafirmado la posición de la Junta de Andalucía para que se ejecuten los fallos judiciales contra el hotel y poder proceder a su derribo. "Hay una sentencia, hay que cumplirla y el ayuntamiento tiene que cumplir su parte", ha apuntado antes de reconocer los "pasos interesantes" que ha dado la administración local de Carboneras en los últimos meses para declarar los suelos no urbanizables y efectuar la revisión de oficio de la licencia.

Con ello, ha hecho un llamamiento a seguir el convenio suscrito entre el Estado y la Junta, por el cual, el primero efectuaría la demolición y la segunda restauraría la playa y gestionaría los residuos. "Si es que está todo firmado, pues a cumplir lo firmado y se acabó", ha sentenciado.