El Festival Internacional Almerijazz celebra su XXXIII edición en Almería del 24 de octubre al 9 de noviembre

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, durante la presentación del cartel del XXXIII Festival Internacional Almerijazz. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este jueves la XXXIII edición del Festival Internacional Almerijazz, que se celebrará en la ciudad del 24 de octubre al 9 de noviembre con la participación de figuras internacionales, artistas emergentes y músicos locales.

El evento cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, Cerveza Águila Sin Filtrar y la asociación AIE, así como con la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, según ha detallado el Consistorio.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado durante la presentación que "en esta nueva etapa del festival, Almerijazz demuestra una personalidad y carácter muy especial con una programación diversa en estilos y rica en propuestas, donde figuras de primer nivel internacional se unen a artistas emergentes del panorama nacional y al talento del jazz local".

Cruz ha explicado que el área de Cultura entiende el jazz "como una experiencia de contacto, pasional y cercana", por lo que este año se ha apostado "por un formato directo e íntimo" en el Teatro Apolo y en el Centro Cultural Fundación Unicaja, que se incorpora como patrocinador del evento.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez López, ha destacado que la entidad se suma al festival "respaldando y siendo sede de un evento consolidado en el calendario cultural de la ciudad, que va a permitir a los almerienses disfrutar de una magnífica programación con la presencia de grandes figuras de primer nivel, sin olvidar el talento emergente de nuestra tierra, convirtiendo a Almería en el epicentro internacional del mejor jazz".

El edil ha trasladado también su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores por el apoyo "a una programación muy cuidada y seleccionada con mimo", en una edición dedicada "al público que ve el jazz con el corazón".

RECONOCIMIENTO 'GEORGIA JAZZ CLUB' EN MEMORIA DE SERAFÍN CID

Tras Jorge Pardo, Paco Rivas, Antonio Gómez, Pepe Viciana o Clasijazz en anteriores ediciones, este año el Reconocimiento 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid' recaerá en los guitarristas Tito Alcedo y Nono García, que ofrecerán un concierto el 6 de noviembre en el Teatro Apolo.

Ambos músicos, naturales de Barbate, en la provincia de Cádiz, cuentan con una amplia trayectoria internacional y han colaborado con destacados nombres de la música popular.

Su carrera, conjunta y por separado, está "jalonada de premios y distinciones, reflejados en sus discos personales y en sus actuaciones, lo que los convierte en merecedores de este reconocimiento".

NUEVE CONCIERTOS Y UN ESTRENO ABSOLUTO

El festival contará con nueve conciertos entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre. La inauguración tendrá lugar el 24 de octubre en el Teatro Apolo, con la actuación del cuarteto del clarinetista ibicenco Arturo Pueyo, y se cerrará el 9 de noviembre en el Auditorio Maestro Padilla con Clasijazz Big Band & Coro Gospel Clasijazz, dirigidos por Ramón Escalé.

La programación añade a las habituales localizaciones del Teatro Apolo y Auditorio Maestro Padilla, la sede de la Fundación Unicaja en el Paseo de Almería, donde la pianista malagueña Lucía Rey dará un recital a 'piano sola' el martes, 4 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo.

De los nueve conciertos, uno será un estreno absoluto: la producción de Tino di Geraldo para el festival, junto a Caramelo de Cuba, Perico Sambeat y Peter Oteo. Cuatro grandes del jazz que se darán cita el sábado 8 en el Teatro Apolo, "cada uno con su particular visión y estilo, para juntarse en esta ocasión y crear juntos un proyecto único".

Se contará además con otras dos figuras internacionales de diferentes estilos de jazz, el organista de Seattle, Delvon Lamarr, que actuará en el Teatro Apolo el 1 de noviembre, y el pianista americano-alemán Jacky Terrasson, que lo hará en el mismo escenario el 7 de noviembre.

Tampoco faltará en esta edición la segunda edición de 'La noche del jazz hecho en Andalucía', que volverá a reunir en un programa doble a dos grupos del panorama almeriense.

La Causa Swing presentará su nuevo disco y La Funkería estrenará esa noche su nuevo proyecto musical, en una cita prevista para el 25 de octubre en el Teatro Apolo, que se anuncia como una velada "festiva y alegre".

El Almerijazz recibirá este año a una gran leyenda del jazz, el saxofonista Bobby Watson, integrante de los Jazz Messengers, que actuará el 2 de noviembre en el Auditorio Maestro Padilla. Llega de la mano de Clasijazz y ofrecerá, junto al talento de la Big Band Clasijazz dirigida por Duccio Bertini, una muestra de jazz "diverso, cercano y de máxima calidad y calidez".

El festival incluirá además una cita dedicada a la convivencia entre el jazz y el flamenco, con la actuación de Tito Alcedo y Nono García, prevista para el 6 de noviembre en el Teatro Apolo.

Las entradas para los ocho conciertos que la precisan se encuentran disponibles en los canales habituales de la programación municipal, en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y a través de la plataforma de venta online: 'https://almeriaculturaentradas.es/'.