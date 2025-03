La flota pesquera de Almería retomará la actividad de forma progresiva desde este jueves tras la parada biológica

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), María Ángeles Cayuela, ha confirmado que la flota pesquera de la provincia prevé retomar su actividad este jueves, "si el tiempo lo permite", tras finalizar la parada biológica, vigente desde el 1 de febrero.

"La parada biológica termina hoy a las 12 de la noche", ha explicado Cayuela en declaraciones a Europa Press, quien ha señalado que a partir de este jueves "unos cuantos barcos volverán a faenar", aunque ha matizado que la reincorporación será progresiva y estará condicionada por las condiciones meteorológicas.

Esta parada biológica, que cada año afecta a la flota de arrastre de la provincia durante el mes de febrero, tiene como objetivo la regeneración de los caladeros, una medida que, según Cayuela, "contribuye a la sostenibilidad de la actividad pesquera en la zona".

No obstante, la presidenta de Asopesca ha precisado que no toda la flota de arrastre retomará la actividad de inmediato, ya que los barcos de este sector tienen una limitación de días de pesca a lo largo del año. "Algunos prolongan esta parada, ya que, de todas formas, no hay días suficientes para pescar durante todo el año", ha indicado.

Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso naranja por lluvias en varias zonas de la provincia de Almería, debido a la previsión de precipitaciones significativas.

Según la información de la Aemet, en el Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en el levante almeriense, se esperan acumulaciones de hasta 80 milímetros en 12 horas, lo que supone un riesgo importante.

En otras zonas de la provincia, como Nacimiento, Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, el aviso se mantiene en nivel amarillo, con precipitaciones que pueden alcanzar los 70 milímetros en 12 horas.

Además, en algunas áreas se prevén acumulaciones de hasta 20 milímetros en una hora, lo que podría provocar problemas puntuales. La alerta estará vigente desde la medianoche hasta el final del día.

(EUROPA PRESS)