Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de asesinar en julio del pasado año a su padre con un cuchillo de cocina cuando se hallaban en la vivienda de la víctima, situada junto a la Plaza de Toros de Almería, efectuó un ataque "sorpresivo" al cuello sin que, en ese momento, se encontrara con sus facultades alteradas ni bajo los efectos del alcohol o las drogas hasta el punto de anular sus capacidades.

Así lo han considerado los forenses que han dado cuenta de sus pruebas periciales durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Almería, el cual ha quedado pendiente de la deliberación de los miembros del jurado popular ante los que, en su derecho a la última palabra, se ha dirigido el acusado para pedir "perdón" por lo ocurrido a sus hermanos.

"A pesar de todo quería a mi padre, siento mucho lo que ha pasado. Pienso mucho en él y me arrepiento mucho", ha manifestado A.G.F., quien a lo largo del juicio ha sostenido no recordar nada de lo ocurrido desde que cogió su bicicleta para dirigirse a casa de su progenitor hasta después de que se consumaran los hechos, cuando se dirigió a un café del barrio de El Zapillo y pidió una consumición. "No era consciente", ha mantenido hasta el final.

El equipo forense que exploró el cadáver de la víctima han incidido en las tres heridas punzantes realizada con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja que el varón presentaba en el abdomen, el tórax a la altura del corazón y en el cuello, siendo esta última la que le causó la muerte por shock hipovolémico debido a la sección de la carótida y la yugular.

El fallecido, que no mostrada heridas defensivas, sufrió esta agresión "letal" sin que pudiera oponer resistencia, según han determinado. "La herida en el cuello es una herida sorpresiva", han determinado en función a su examen médico al no apreciar rastros en el cadáver que indiquen que pudiera darse una pelea o enfrentamiento previo.

De otro lado, los médicos que exploraron al acusado han rechazado que, en el momento de los hechos, pudiera sufrir una "intoxicación plena" por ingesta de alcohol que le llevara a perder sus facultades hasta el punto de no saber qué hacía ya que, según han interpretado, en tal caso tampoco podría haberse dirigido hasta la vivienda de su padre en bicicleta.

En esta línea, y conforme a su pericia, han rechazado que el acusado pudiera presentar algún tipo de "alteración" que pueda conducir a la imputabilidad de sus actos, por los que tras el crimen abandonó la escena de los hechos deshaciéndose por el camino del cuchillo, que fue recuperado con restos de ADN de la víctima y de él mismo.

UNA MUERTE "PREMEDITADA, INTENCIONAL Y ALEVOSA"

Al final de la sesión, la Fiscalía ha mantenido su petición de 23 años de prisión para el acusado al que acusa de un delito de asesinato al entender que la muerte se produjo de manera "premeditada, intencional y alevosa", sin que la víctima tuviera capacidad de defenderse ante un eventual ataque inesperado por parte de su propio hijo, lo que constituiría además una agravante.

El Ministerio Público ha hecho referencia al corto espacio de tiempo que el acusado, según testigos de una cafetería cercana, pasó en la vivienda de su padre, "de apenas ocho metros". En este sentido, ha incidido en que los testigos no escucharon gritos de auxilio toda vez que el afectado no pudo escapar, pese al reducido tamaño de la vivienda, que tampoco mostraba desorden propio de una trifulca.

El fiscal ha considerado probado además, en relación a las pruebas practicadas en sala, que el acusado actuó bajo plena consciencia de sus actos. "No había alternación, no había intoxicación, no había arrebato, ni obcecación, ni situación de angustia ninguna", ha dicho ante los recuerdos "selectivos" mostrados por el acusado.

Con ello, ha incidido en que incluso reconoció los hechos ante una vecina y una camarera apenas unos minutos después del crimen, cuando se dirigió a una cafetería de su barrio tras haberse aseado en su domicilio y pidió una consumición.

"Trataba de buscarse una coartada", ha apuntado el fiscal, quien ha recordado que el acusado, además de dejar unas marcas aparentes de sangre en la barra, pidió el ticket y se quejó de que no reflejara la hora correcta. Asimismo, ha hecho alusión a todos los testimonios que --salvo uno-- rechazaron verlo ebrio tanto antes de entrar en la vivienda de su padre y después.

UNA SITUACIÓN DE "IMPOTENCIA"

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución de acusado al entender que sí que actuó bajo el efecto de bebidas alcohólicas debido a una serie de "incoherencias" en su comportamiento, que se vio influenciado además por una situación de "impotencia" sufrida el mismo día del crimen, por la mañana, cuando se sometió a un juicio por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja en la que su padre testificó contra él.

"La fue pareja de A. durante 14 años empezó una relación cruzada con su padre", ha sostenido el abogado defensor a partir del testimonio de una camarera, quien explicó que la pareja acudió a la cafetería que solía regentar el acusado con la supuesta intención de obligarlo a saltarse dicha orden de alejamiento.

Así, el letrado ha incidido en que el 23 de julio de 2025, el acusado salió "desgastado y desecho" del juicio debido a la reacción de su padre, lo que le llevó a "beber compulsivamente durante horas y sin comer nada" hasta que, sobre las 18,20 horas, se dirigió en bicicleta hasta la vivienda de su padre.

En este punto, la defensa ha asegurado que aunque los testigos lo vieron abandonar el inmueble mientras guardaba un cuchillo en una funda y entre sus ropajes, ninguno se habría percatado de que ya lo portaba cuando entró en la casa. De igual forma, ha encuadrado en posibles "prejuicios" las "malas intenciones" que algunos testigos le adivinaron al verlo aparcar la bicicleta cerca de la terraza en la que se hallaban.

En cuanto a cómo se produjo el crimen, el abogado ha explicado que existen "más dudas que certezas" en lo que ocurrió dentro de la vivienda, si bien sostiene que sí pudo darse un "forcejeo" entre hijo y padre, lo que habría dado a este la opción de defenderse de cara a un posible delito de homicidio.

En este sentido, y de forma alternativa, ha pedido una condena máxima de dos años y medio de prisión en caso de que el tribunal estime los hechos como constitutivos de homicidio con las eximentes incompleta de intoxicación y la atenuante de obcecación. El jurado comenzará este miércoles a deliberar su veredicto.