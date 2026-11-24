El candidato 'número uno' de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, atiende a los medios de comunicación. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato 'número uno' de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, ha alertado este martes de que El Ejido es el municipio donde más ha subido el precio del alquiler en Andalucía y ha señalado que en la capital almeriense este ronda ya los 9,6 euros por metro cuadrado.

Para hacer frente a esta situación, ha propuesto establecer topes al alquiler en función de la renta de cada barrio y destinar cada año el uno por ciento del PIB a la construcción de 125.000 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.

En una nota, Lekal ha advertido también de las dificultades de acceso a la vivienda en los municipios costeros de la provincia, donde "en mayo, te echan porque vienen los turistas".

"La situación de la vivienda en Almería es terrible, y estamos cansados ya", ha manifestado el candidato, quien ha vinculado esta problemática con las movilizaciones de los últimos meses.

"Los jóvenes almerienses estamos cansados. Por eso fuimos a la acampada y por eso fuimos a la huelga general. Estamos cansados de que la mayor parte de lo que cobras se vaya en el alquiler", ha añadido.

Lekal también ha abogado por actuar contra la especulación inmobiliaria. "Queremos acabar con los fondos buitre que tienen más de 1.000 viviendas, quitárselas y que no puedan comprar más ni seguir especulando", ha afirmado.

Asimismo, el candidato ha criticado la política de vivienda del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha reprochado que no haya declarado "ni una sola zona tensionada en toda Andalucía", lo que, según ha señalado, impide aplicar límites al precio del alquiler.

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Lekal ha contrapuesto el modelo de "una derecha que ve la vivienda como un bien de mercado y un negocio para especular" al de "una izquierda que legisle, porque si no esta burbuja va a ser imparable". Por ello, ha pedido el voto para su formación y ha reivindicado la necesidad de hacer "un voto como una casa".

El programa electoral de Frente Amplio Andaluz contempla una inversión anual de 17.000 millones de euros para crear un parque público de 1,5 millones de viviendas, cuya titularidad "quedaría blindada por ley". El alquiler de estos inmuebles no superaría los 600 euros ni el 25 por ciento de la renta del hogar.

La coalición plantea la expropiación "progresiva" de las viviendas vacías de los grandes tenedores, con prioridad para aquellos que superan el millar de inmuebles, así como limitar los alquileres en las zonas tensionadas en función de lo que se cobra en cada barrio.

Entre el resto de medidas figuran la eliminación en un plazo de tres años de los pisos turísticos en estas zonas, la prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de fondos y sociedades y el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos por defecto.

LA VIVIENDA, EJE DE LAS REIVINDICACIONES DEL 25N

IU Almería participará este miércoles en la manifestación contra las violencias machistas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que partirá a las 19,00 horas desde la Plaza de las Velas.

Bajo el lema 'Nuestro techo, nuestras vidas', la formación ha puesto el foco en la falta de vivienda como uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan romper con sus agresores.

La responsable de Feminismo de IU en Almería, Amalia Román, ha advertido de que "sin vivienda no hay libertad, y sin independencia económica no hay posibilidad real de romper con la violencia machista".

Asimismo, ha señalado que la crisis habitacional "golpea con más dureza a las mujeres por la brecha salarial, la parcialidad, porque somos las que asumimos los cuidados y porque son mujeres las que encabezan la mayoría de los hogares monomarentales".

Román ha destacado el protagonismo de las mujeres jóvenes, con "una conciencia feminista y de clase muy clara", tanto en las movilizaciones por la vivienda como en la huelga general del pasado 11 de noviembre.

La responsable de Feminismo ha advertido de que las elecciones generales determinarán si las mujeres pueden "avanzar en derechos o retroceder en lo que ya hemos conquistado", por lo que ha pedido el voto para Frente Amplio Andaluz como "la herramienta para que la agenda feminista avance de verdad".

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recogidos por IU, Almería registra la segunda tasa más alta de España de dispositivos activos de control de las órdenes de alejamiento por cada millón de mujeres, solo por detrás de Granada.

La formación ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas 45 mujeres por sus parejas o exparejas, una cifra que asciende a 1.386 desde el inicio de los registros en 2003. Según apunta, 106.972 mujeres figuran en el sistema VioGén de seguimiento policial, mientras que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en una media de 5.158 euros anuales en detrimento de estas últimas.

Además de la creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible, IU defiende la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y la creación de un Sistema Estatal de Cuidados.