El candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería Zacarías Lekal durante su atención a los medios de comunicación. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz ha destacado que más del 54 por ciento de quienes trabajan en la agricultura de Almería son migrantes y ha reclamado medidas para facilitar su regularización, entre ellas un sistema público y gratuito que garantice una cita en Extranjería en un máximo de siete días y evite su reventa.

Así lo ha señalado este martes en una nota el candidato de la coalición al Congreso por Almería Zacarías Lekal antes de reunirse con Almería Acoge y la Fundación Cepaim, dos entidades que trabajan con la población migrante de la provincia.

Lekal ha reivindicado el peso de estos trabajadores en la economía almeriense y ha señalado que constituyen "el 25 por ciento del tejido productivo de la provincia y aportan 300 millones de euros a la Seguridad Social".

No obstante, ha advertido de que muchos de ellos "siguen sin papeles, atrapados en procesos larguísimos, pagando a las mafias por una cita en Extranjería y viviendo en chabolas o en barrios marginales porque no pueden acceder a una vivienda". "Queremos una ley integral antirracista y evitar que las personas inmigrantes de Almería sigan cayendo en la irregularidad", ha añadido.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por la coalición, Almería cuenta con 78.729 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, casi uno de cada cuatro cotizantes de la provincia. De ellos, 31.853 son trabajadores extracomunitarios empleados en el campo, una cifra que Frente Amplio considera "sin parangón en Andalucía".

Entre sus propuestas, la formación también plantea resolver todas las solicitudes de la regularización extraordinaria de 2026, reformar la Ley de Extranjería para establecer un procedimiento de regularización permanente, flexibilizar el empadronamiento y agilizar la homologación de títulos extranjeros.

Asimismo, su programa incluye una cuenta bancaria básica garantizada, un Estatuto del Pueblo Gitano y la devolución de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española antes de 1977 y a sus descendientes.