Los funcionarios de los juzgados de Berja (Almería) se concentran este martes en protesta por la "sobrecarga de trabajo"

Archivo - Juzgados de Berja (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de personal de funcionarios de Justicia de Almería han convocado este martes una concentración de sus trabajadores para protestar por la "ingente sobrecarga de trabajo" que presenta el partido judicial para el que desde hace años, previa reforma de la oficina judicial, se reclamaba un tercer juzgado que se uniera a los dos existentes.

La plataforma, conformada por representantes de CCOO, UGT, CSIF, SPJ-USO y STAJ, ha hecho un llamamiento para participar en esta concentración frente a la sede judicial de la calle Faura y así reclamar una solución efectiva a una situación que "año tras año" se ha reflejado en las memorias anuales del TSJ.

Asimismo, han manifestado que las conclusiones de un informe emitido tras haber superado una inspección efectuada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2023 apuntaban que la "única solución existente" para el partido judicial pasaba por "la creación de un nuevo juzgado".

"Durante estos años, se ha solicitado la creación del juzgado de Berja número 3 al menos en seis años consecutivos sin que nunca se haya materializado", se han quejado desde la junta de personal, donde dan cuenta de los "numerosos cambios" de funcionarios, jueces y letrados de la Administración de Justicia, lo que ha hecho que la sobrecarga haya "empeorado".

Asimismo, han incidido en las "numerosas inspecciones" a las que se han sometido los órganos judiciales virgitanos así como en el "retraso" que se ha producido a la hora de adoptar mejoras debido a la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.

Los representantes de los funcionarios han lamentado además las "numerosas quejas y peticiones de ayuda" que el personal ha presentado a lo largo de los últimos años, entre ellas, una queja al Defensor del Pueblo.

"La respuesta de la Administración a estos problemas no ha existido, dejando al partido judicial y a sus trabajadores abandonados", se han quejado ante el "estrés" en el que se encuentran sometidos unos funcionarios a quienes se ha "aumentado la presión" con un acuerdo gubernativo de la Secretaria Coordinadora Provincial que, según han asegurado, exige que se dé traslado de todos los procedimientos en los que se trabaja "con nombre y apellidos de cada uno de los negociados".

Para los sindicatos, esta última decisión parece que trata "de buscar culpables y, como siempre, en los eslabones más débiles de la cadena". Con ello, solicitarán a la Administración que se realice "de manera urgente y perentoria" a una evaluación completa de riesgos psicosociales del personal.