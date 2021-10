La gala literaria de 'Círculo Rojo' vuelve para celebrar la séptima edición de sus premios en Roquetas de Mar (Almería)

Artistas y celebrities de la talla de Paco Tous, Patricia Montero, Albert Álvarez y Jesús Olmedo serán maestros de ceremonias

ALMERÍA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial almeriense 'Círculo Rojo', líder en autoedición en Europa, volverá a celebrar su gala anual de premios que, en su séptima edición, reconocerá el trabajo de los autores en once categorías a las que optan 33 finalistas.

La gala, que tendrá como escenario las tablas del Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) el 5 de noviembre con un aforo "más reducido" por "prudencia", reunirá como viene siendo habitual a algunas de las celebridades más relevantes del panorama nacional.

El actor Jesús Olmedo será el encargado de presentarla y estará acompañado, entre otros, por su compañero Paco Tous, quien se encargará de dar el premio a la mejor novela negra y misterio que otorga el jurado del certamen organizado por la editorial fundada por Alberto Cerezuela.

Albert Álvarez, siete veces campeón de España en Atletismo y finalista de Supervivientes 2019, entregará junto a Ani Pocino, influencer y empresaria el premio de fantasía.

El evento literario contará también con el periodista deportivo Ángel Acién y el entrenador de Primera División Diego Martínez, quienes brindarán el premio a la mejor obra de crecimiento personal mientras que la conocida cantante Melody presentará la mejor obra infantil acompañada de la periodista Bea Jarrín.

Según ha informado la organización de la gala, Carles Francino y la actriz Susana Córdoba entregarán el premio a la mejor novela romántica, y Fernando Romay hará lo propio la categoría de vida y experiencias, mientras que Mar Villalobos y la actriz Nerea Camacho lo harán en Poesía.

Patricia Montero y Álex Adrover darán el premio en la categoría de ensayo e investigación, y Ángela Cremonte y José Luis Gil harán entrega del galardón a la mejor obra de ficción contemporánea.

La VII edición de los premios 'Círculo Rojo, respaldada por Fundación 'La Caixa', por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y por Diputación de Almería, será "un poco más exclusiva" que las anteriores debido a la crisis sanitaria.

"Hemos esperado a que la situación sanitaria en Andalucía estuviera en nivel 0 de alerta para poder celebrar el evento, pues considerábamos imprudente hacerlo antes. A pesar de ello, somos consecuentes y no queremos meter a 1.200 personas en el auditorio como años anteriores, sino que será un público más reducido y seleccionado", ha indicado el director de la editorial, Alberto Cerezuela.

PREMIOS DE "GRAN PESO" EN EL ÁMBITO NACIONAL

Cerezuela ha trasladado que los autores que han confiado "en nuestra editorial merecen tener su noche mágica de las letras" y ha remarcado que "no en vano los nominados y ganadores consiguen mucha publicidad y oportunidades a partir de nuestros premios".

"Llevamos haciéndolos desde 2015 y tienen un gran peso a nivel nacional", ha señalado el también fundador de la editorial, quien ha asegurado que el objetivo es que "esta gala sea especial ya que ha sido un evento muy esperado y queremos sorprender más si cabe a nuestros autores y al público en general".

En estos premios participan los libros publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de septiembre de 2021 y cubren dos ediciones, la VII y la VIII, traspasando una nueva etapa, ya que octubre y noviembre son las fechas que se barajan para la edición de 2022.

El evento literario contará con la actuación de Laura Diepstraten, ganadora de Eurovisión para artistas ciegos y, de la conocida interprete Melody. Asimismo, está previsto un homenaje a los autores de Círculo Rojo fallecidos durante la pandemia, así como al actor y "gran amigo de la editorial", Jordi Rebellón, que falleció de forma repentina hace unos meses y quien estaba "preparando el lanzamiento de una obra con este sello".

Cerezuela ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería mediante su marca 'Costa Almería', ya que este año "hemos recibido diversas ofertas para trasladar estos premios a Madrid y Málaga", y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con el alcalde, Gabriel Amat, a la cabeza.

Al hilo de esto, ha indicado que, en esta edición, "ha sido especialmente difícil elegir a los nominados para la gala". "Tanto el jurado como la propia editorial, han sudado la gota tratando de seleccionar a las mejores entre obras de tanto nivel", ha remarcado.

"No puedo negar que siento alegría al saber que escritores con tanto talento deciden publicar bajo nuestra firma. El propio jurado ha confesado lo complicado que ha sido seleccionar a los nominados. A mí me gustaría que ganarán todos, pero no puede ser. Así que solo me queda desearles mucha suerte", ha afirmado el fundador de 'Círculo Rojo'.

FINALISTAS

En la categoría de Obra infantil y Album ilustrado optan al premio 'Mis abuelitos tienen piernas', de Mercedes Morante; 'Gulpy.Colors', de Vivian Vázquez y 'Arthemisa está en guerra', de Paloma Rivas, mientras que en la categoría de Poesía los nominados son 'Godot no va a venir', de Marina Bravo; 'Herida', de Sonia Aguya; y 'Memorias de un erizo delirante', de Patricia F. Montaña.

El ganador en la categoría de Investigación y Ensayo saldrá de entre 'El origen de la pandemia', de Albert Castillón; 'Diez mil peldaños', de Victor Marino y '10.000 vueltas', de David Durán mientras que para la categoría de Crecimiento Personal, Motivación y Autoayuda el jurado ha seleccionado 'La magia Montessori', de Montessori Business; 'Cuando esto pase', de Esther Ruiz Moya y 'Esquiar fuera de pista', de Raúl Gabás.

En Historia los finalistas son 'Voces del Holocausto', de Ricardo Angoso; 'Larimar', de José Luis Acosta Muñoz y 'Ciriaca', de Carlos Antolín, y en la categoría de ficción contemporánea optan al galardón 'Lápices de colores en la ciudad de plástico', de Silvia Fernández; 'Mi pequeño paraíso inclinado de papel', de Joaquín Sabater Amorós y 'El cortijo colorao', de Laura Nieto.

Para el premio que reconoce a la mejor obra en la categoría de Vida y Experiencias se han seleccionado 'Las experiencias de un médico para todo', de Francisco Coronel; 'El coraje del actor', de Lia Chapman y 'La niña y el lobo', de Amparo Sánchez.

El jurado ha elevado a finalista en Relatos a 'Me gusta llevar los cordones desatados', de Miguel Ángel Cercas; 'Historias de mimosas y putas', de Inés Abalo y 'Aún dicen que el pescado es caro', de Mari Loli Romero y en la categoría de Novela Negra a 'El disparo, dos víctimas', de Lucía Séijas; 'El borrador', de Carlos González y 'El cazador de tontos', de Alberto Villanueva.

En la gala se conocerá, asimismo, el ganador de la categoría de Fantasía de entre 'Las ciudades perdidas', de Belén Valenzuela; 'El último Aranhye', de Antonio Lázaro y 'El mestizo', de Marcos Montero y la obra que se alza con el premio en la categoría Romántica, a la que optan 'El café de las seis. Candela', de Lorena Rodríguez; 'La chica que no conocía su pasado', de Julio Miguel González Mendiró y 'Modo avión', de Sergio Queren.

"Toda la maquinaría está en marcha para garantizar otra noche llena de emoción y amor por las letras, como en las anteriores ediciones, en las que 'Círculo Rojo' ha sabido marcar la diferencia", ha concluido Alberto Cerezuela.