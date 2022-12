George Casterad se dirige a todo aquel que se cuestione el orden establecido en su libro 'Mírame con palabras'

ALMERÍA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado el libro 'Mírame con palabras', en la que George Casterad se dirige a todo aquel que se cuestione el orden establecido.

Con tan solo 21 años, el joven George Casterad lanza su primera obra, un retrato "profundo y sincero" de la propia existencia, con el que invita a sus lectores a conectar con su propio ser, según indica el sello de autoedición.

"Lo que sentimos o hemos podido llegar a sentir, las sombras y las luces. Con este libro uno puede imaginar y sentirse identificado, porque el amor, el dolor y la alegría nos hacen vivir y desvivir", añade el autor.

Así, señala que el lector va a encontrar a sí mismo, "con sus emociones y sentimientos a flor de piel", y sobre todo, "lo que siento y como lo siento me ha inspirado para escribirlo".

"Sentir lo que siempre has sentido. Soñar lo que siempre has soñado. Vivir duele si no tienes un motivo. El amor nos atrapa. Nos ahoga. Nos mata y nos hace volver a respirar. Es la montaña rusa de sentimientos entremezclados que acontece en un vaso repleto de reflexiones", reflexiona.

El sello de autoedición remarca que George Casterad "se adueña de las palabras y las hace suyas". "Nos lleva a los lugares más recónditos de nuestro ser y nos vuelve a traer de vuelta. Es un libro valiente y con entereza, capaz de hacernos sentir cosas que van más allá de hojas manchadas por palabras", concluye.

George Casterad nació en Ibiza, España, en 2001. A los 17 años, se marcha a estudiar artes gráficas a Barcelona durante dos años. Fue en ese preciso momento en el que la depresión agudizó su palabra escrita y se dio cuenta de que a través de esta expresar todo lo que callaba. Con el paso del tiempo, la escritura se convertiría en la mejor manera de extraer luz a las sombras.