El Gobierno afirma que "no se han parado de dar pasos" para implantar la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería)

El comisario provincial de Almería, Antonio Delgado, junto al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este jueves que desde el Ministerio del Interior "no se han parado de dar pasos" para implantar la Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar, cuyas primeras unidades se prevén para este mismo año.

Tras los últimos contactos entre el Ayuntamiento de Roquetas y altos cargos de Interior, incluido el comisario provincial, confirmados tanto por el alcalde del municipio, Gabriel Amat (PP), como por miembros del PSOE, el subdelegado se ha limitado a señalar que "cuando exista alguna información oficial" se trasladará a la ciudadanía puesto que aún "se continúa trabajando".

"El Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y Dirección General de Policía están en constante diálogo con el Ayuntamiento de Roquetas para que la implementación de la Policía Nacional", ha manifestado para dejar patente el "compromiso" del Gobierno.

Amat, que también ha mostrado sus reservas a la espera de rubricar los compromisos, ya avanzó en el Pleno del Ayuntamiento la creación de una primera experiencia "para que haya cuatro o cinco parejas --de agentes-- en la calle". "Cuando lo tenga por escrito os lo presentaré a todos, pero yo tengo que medir los tiempos", insistió.

Por su parte, desde el PSOE de Roquetas de Mar se ha informado de que hay un "principio de acuerdo" entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para "adelantar la apertura de la comisaría" con unas instalaciones provisionales en la Plaza de Toros a lo largo de este año.

Los socialistas han asegurado que la comisaría definitiva se ubicará en un antiguo concesionario de la carretera de Alicún, en un edificio que compartirán Policía Nacional y Policía Local, cuya adaptación correrá a cargo de ambas administraciones competentes de manera proporcional.