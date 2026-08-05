El Gobierno busca reducir con transporte alternativo las molestias por la suspensión del Intercity Almería-Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un tren Madrid-Almería. - RENFE - Archivo

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno intentará reducir mediante un plan alternativo de transporte las molestias que ocasionará a los viajeros la suspensión del Intercity Almería-Madrid desde el 6 de septiembre por las obras previstas en la línea ferroviaria entre Moreda y Linares.

A preguntas de los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado que el Ejecutivo intentará que este dispositivo afecte "lo menos posible al tráfico ferroviario" de la provincia, si bien ha reconocido que "sin duda afectación va a haber".

Renfe anunció el 25 de julio que garantizará por carretera el trayecto entre Almería y Linares-Baeza mediante dos servicios diarios durante el desarrollo de los trabajos, mientras que mantendrá la oferta habitual de dos trenes Alvia entre Almería, Granada y Madrid, uno por sentido.

La suspensión del Intercity responde a las obras de adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria. Martín ha explicado que la actuación permitirá modernizar el corredor entre Moreda y Linares para su aprovechamiento por el tráfico de mercancías e incluirá intervenciones en distintos túneles que "tienen ya muchos años".

El subdelegado ha defendido que la mejora de la red ferroviaria requiere "voluntad política", créditos presupuestarios e inversiones y ha confiado en que las obras se desarrollen "de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible y con las menores molestias posibles".