El Gobierno destina 2,53 millones a cuatro proyectos fotovoltaicos en Sorbas, Cuevas y Carboneras (Almería)

Archivo - Placas fotovoltáicas instaladas en Almería en una imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha concedido 2.530.235 euros para impulsar cuatro proyectos de energías renovables innovadoras en Sorbas, Cuevas del Almanzora y Carboneras (Almería), unas ayudas que permitirán movilizar una inversión total de 3.805.190 euros y poner en marcha 2.735,52 kilovatios de nueva potencia fotovoltaica instalada.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, las ayudas se enmarcan en la segunda convocatoria del Programa de Energías Renovables Innovadoras (Renoinn 2), que ha impulsado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU.

La resolución, aprobada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), forma parte de un programa estatal que ha destinado 433,44 millones de euros a 524 proyectos innovadores en toda España.

El programa incorpora soluciones de generación renovable y almacenamiento energético, con especial protagonismo de la integración de estas tecnologías en distintos sectores productivos y en el territorio. Andalucía figura entre las comunidades autónomas con mayor número de proyectos beneficiarios.

En la provincia de Almería han resultado seleccionadas cuatro actuaciones de generación fotovoltaica. El proyecto de Sorbas recibirá una ayuda de 475.033 euros para desarrollar una instalación con una potencia de 575,29 kilovatios y una inversión de 616.720 euros.

En Cuevas del Almanzora se ha concedido una subvención de 514.502 euros para una instalación de 610,23 kilovatios, con una inversión total de 514.720 euros. Carboneras, por su parte, contará con dos proyectos, cada uno de ellos con una ayuda de 770.350 euros, una inversión total de 1.336.875 euros y una potencia instalada de 775 kilovatios.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "estas ayudas ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con una transición energética que genera oportunidades de desarrollo económico, impulsa la innovación y favorece la implantación de energías limpias en nuestra provincia, al tiempo que moviliza una importante inversión privada".

Martín ha subrayado además que "la apuesta del Gobierno por las energías renovables está permitiendo que Almería continúe consolidándose como un territorio estratégico para la producción de energía limpia, reforzando su competitividad y contribuyendo a avanzar hacia un modelo energético más sostenible y descarbonizado".

La segunda convocatoria ha registrado 882 solicitudes en el conjunto del país, lo que ha llevado al Gobierno a ampliar en un 110 por ciento el presupuesto inicialmente previsto para dar cabida al mayor número posible de proyectos de alto valor innovador.

Entre las actuaciones subvencionadas figuran iniciativas de agrivoltaica, fotovoltaica flotante, integración de renovables en infraestructuras, autoconsumo colectivo para consumidores vulnerables y sistemas térmicos renovables mediante bombas de calor.