El Gobierno destina más de 750.000 euros a los ayuntamientos de Almería para combatir la violencia de género

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Almería, Ana Belén López, y la jefa de la Unidad sobre la Violencia contra la Mujer en Almería, Loly Cruz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha destinado 750.748 euros a los ayuntamientos de la provincia de Almería para desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia de género dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

La distribución de los fondos ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, en la que ha precisado que los recursos que perciben los ayuntamientos almerienses se han incrementado en 262.868 euros desde 2018.

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Almería, Loly Cruz, ha destacado que "la lucha contra la violencia de género exige la implicación de todas las administraciones" y ha afirmado que estos fondos muestran el "firme compromiso del Gobierno de España con la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas". Asimismo, ha resaltado el "papel esencial" que desempeñan los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía.

Los fondos podrán destinarse a actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones, al refuerzo de la coordinación institucional y a la mejora de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

Además, podrán financiar la atención específica de niños, niñas y adolescentes, la formación de los profesionales implicados y el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en esta materia.

Cruz ha puesto en valor la evolución de la financiación destinada a los municipios almerienses desde la puesta en marcha del Pacto de Estado. Los fondos han pasado de 487.880 euros en 2018 a 750.748 euros en 2026, lo que supone un incremento de 262.868 euros, cercano al 54 por ciento, en ocho años.

Cruz ha considerado que este aumento es un "reflejo del esfuerzo sostenido del Gobierno de España para dotar de más recursos a las administraciones locales en la erradicación de la violencia machista".

Además, ha recordado que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la detección precoz, la atención y el acompañamiento a las víctimas, y ha reiterado que "el Gobierno seguirá impulsando políticas públicas y aportando financiación para reforzar la respuesta institucional frente a la violencia de género". En este sentido, ha asegurado que la protección de las víctimas y la defensa de la igualdad constituyen una "prioridad irrenunciable".

La provincia cuenta en la actualidad con 33 municipios plenamente incorporados al Sistema VioGén, una red que la Subdelegación del Gobierno continúa ampliando con la colaboración de los ayuntamientos y la incorporación de sus policías locales al sistema de protección de las víctimas.

Los municipios almerienses que forman parte de VioGén son Abla, Abrucena, Adra, Albox, Alhama de Almería, Almería capital, Arboleas, Benahadux, Berja, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, Fiñana, Gádor, Garrucha, Huércal de Almería, Huércal-Overa, La Mojonera, Los Gallardos, Mojácar, Níjar, Olula del Río, Pechina, Pulpí, Tabernas, Tíjola, Turre, Vera, Viator, Vícar y Zurgena.

Los fondos destinados a Almería se incluyen en los 7,43 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido este año a los municipios andaluces dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.