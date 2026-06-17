El Gobierno insiste en avanzar en la demolición del Algarrobico tras el aplazamiento de acuerdos apoyado por PSOE

Archivo - El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita al paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico pese a que cinco concejales socialistas hayan apoyado en Pleno de Carboneras posponer la votación de la propuesta encaminada a anular la licencia de obras del inmueble como paso previo a su derribo para recopilar nuevos informes.

"Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir", ha manifestado Fernández a preguntas de los medios en Sevilla, donde ha admitido no saber los motivos que han llevado a los concejales socialistas a unirse a la petición impulsada por un concejal no adscrito para aplazar la decisión con la que se preveía dar cumplimiento al mandato judicial del TSJA.

No obstante, el delegado ha querido expresar su "absoluta contundencia" con la que el Gobierno y el PSOE apoyan la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 --bajo mandato del PSOE en el Ayuntamiento carbonero-- para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

"La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata", ha insistido Fernández.

Las palabras del delegado se han producido apenas hora y media antes de que el PSOE anunciara a través del secretario provincial socialista en Almería, José María Martín, la apertura de expedientes a los cinco concejales socialistas que han votado en el Pleno a favor de posponer los acuerdos.

"No se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado", ha trasladado Martín en rueda de prensa, donde ha defendido que la posición del PSOE ante El Algarrobico es "inequívoca" y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.