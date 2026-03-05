El Gobierno lamenta el accidente "en el ámbito laboral" de los agentes heridos en Cabo de Gata al vigilar narcolanchas

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en Cabo de Gata (Almería) en una imagen de archivo. - IPG - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado este jueves el accidente "en el ámbito laboral" sufrido por los agentes de la Guardia Civil que padecieron "un golpe de mar" cuando navegaban en aguas de Cabo de Gata (Almería) realizando, según ha dicho, una "labor preventiva" ante la presencia de 'narcolanchas' en la zona.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Fernández ha atribuido al "mal tiempo" el siniestro en el que dos de los cuatro agentes que iban a bordo de la patrullera 'Río Jiloca' resultaron heridos leves después de que una ola de grandes dimensiones golpeara la nave "de manera frontal" y la dejara inoperativa.

En concreto, según ha detallado, la fuerza del agua rompió el acristalamiento de protección del parabrisas de la embarcación, lo que hizo que dos agentes resultaran heridos. Fueron los otros dos miembros de la tripulación quienes solicitaron auxilio para volver a la base, de forma que Salvamento Marítimo remolcó la patrullera, conforme el aviso recibido sobre las 13,00 horas.

El representante del Gobierno ha señalado la "mala suerte" que tuvieron los involucrados ante las condiciones de navegación, sentido en el que ha recordado que "cuando la mar está mal, está mal para todo el mundo" y, por ello, "hay veces en las que la Guardia Civil, el Servicio Marítimo, no puede actuar" ya que de lo contrario se puede poner "en riesgo la vida de las personas".

Fernández ha reconocido que la zona de Cabo de Gata se ha convertido en un espacio donde las 'narcolanchas' "tienden a refugiarse" con el mal tiempo al encontrar allí "espacios más seguros", de forma que ha valorado la "labor preventiva" que realiza al respecto la Guardia Civil.

UNA "PERSECUCIÓN"

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, también se ha referido a este siniestro sufrido por los agentes del Servicio Marítimo cuando realizaba, según ha matizado, una "operación" basada en la "persecución de una embarcación de alta velocidad".

Martín ha lamentado el episodio en el que resultaron heridos los agentes y la nave sufrió desperfectos, aunque se ha mostrado "contento" de que el suceso "no haya tenido mayor gravedad".

"La mar es un medio hostil, un medio difícil en el que la acción, evidentemente, es muy diferente a la que se puede realizar en el ámbito terrestre", ha observado al respecto.