El Gobierno moviliza 14,5 millones para modernizar cerca de 7.000 hectáreas de regadío en la provincia de Almería

Representantes institucionales y de comunidades de regantes durante la firma de los convenios para la modernización de regadíos en Andalucía. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha firmado dos convenios con comunidades de regantes de la provincia de Almería para movilizar 14.526.050 euros en actuaciones destinadas a modernizar 6.934 hectáreas de cultivo y beneficiar a 4.126 regantes.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, los proyectos se desarrollarán en las comunidades de regantes Sol y Arena y de la Zona Norte de Huércal-Overa, con el objetivo de "mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir el consumo energético y avanzar en la digitalización de las infraestructuras de riego".

La actuación con una mayor inversión corresponde a la Comunidad de Regantes Sol y Arena, con un presupuesto de 13.709.300 euros para ampliar la planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo. La intervención beneficiará a 4.100 regantes y permitirá mejorar la gestión del agua en 6.600 hectáreas de cultivo.

Por su parte, la Comunidad de Regantes de la Zona Norte de Huércal-Overa contará con una inversión de 816.750 euros para instalar una planta solar fotovoltaica que abastecerá las estaciones de bombeo y favorecerá el uso de energías renovables. Este proyecto beneficiará a 26 regantes y abarcará una superficie de 334 hectáreas.

Las actuaciones forman parte de los once convenios suscritos este jueves en Sevilla entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Seiasa, la Junta de Andalucía y comunidades de regantes andaluzas. Los acuerdos movilizarán 138,3 millones de euros para modernizar 102.495 hectáreas y beneficiarán a 14.490 regantes de seis provincias andaluzas.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha destacado durante el acto de firma que "detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía y va a ganar más margen". Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para acelerar la llegada de estas inversiones al territorio.

La Subdelegación ha subrayado que la modernización de los regadíos constituye una de las principales líneas estratégicas del Ministerio de Agricultura para "reforzar la competitividad" y "garantizar la sostenibilidad del sector agrario" mediante nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, energías renovables, sistemas de telecontrol y automatización del riego.