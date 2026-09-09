Greenpeace ve "decisivo" el paso de la Junta para demoler El Algarrobico ante la "falta de cooperación" municipal

Archivo - Activistas de Greenpeace reclaman la demolición del hotel del paraje del Algarrobico en la costa de Carboneras (Almería). - GREENPEACE - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha aplaudido el paso "decisivo" dado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para, mediante un nuevo expediente, restablecer la legalidad urbanística en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) frente a la "falta de cooperación" que, según consideran, se ha dado por parte del Ayuntamiento a la hora de plantear el derribo del hotel.

La entidad señala que el procedimiento anunciado por la Junta está amparado en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que atribuye a la comunidad autónoma la defensa de la legalidad cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio.

Para Greenpeace, el anuncio llega tras una "nueva maniobra de dilación" por parte del Ayuntamiento de Carboneras, el cual "ha demostrado de nuevo su falta de cooperación" pese a que el pasado 7 de julio el Pleno aprobó la revisión de oficio de la licencia de obras concedida en enero de 2003 de cada a su anulación.

Así, según han recalcado, "el Consistorio debía iniciar el procedimiento de derribo para restablecer la legalidad urbanística en el entorno en el que está esta ruina urbanística, pero no ha sido así".

La asociación considera una "broma pesada" que se haya tenido que llegar a este "subterfugio administrativo" para "salvar la actitud contumaz del Ayuntamiento de Carboneras" a la hora de cumplir con sus obligaciones, dado que este trámite que anuncia ahora "podría haberlo realizado el propio consistorio la semana después de la celebración del pleno de la anulación de la licencia de obras".

Tras décadas de litigios judiciales y movilizaciones por parte del colectivo ecologista, Greenpeace considera este paso como "decisivo" para la protección del litoral y la recuperación de la legalidad ambiental.

DERRIBO PARA "ANTES DE FINAL DE AÑO"

Desde la organización confían en que el ritmo de los trámites administrativos y técnicos permita "cumplir con los plazos previstos para que la mole de hormigón pueda estar completamente demolida antes de final de año".

"Es una noticia excelente y el principio del fin de uno de los mayores símbolos de la especulación urbanística en la costa", ha manifestado el coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, para quien este largo camino de "dos décadas" llega a sus "últimos pasos".

De este modo, consideran que "la presión ciudadana y la tenacidad son claves para la defensa de la biodiversidad y el territorio". "Nos encantaría ver esa ruina convertida en escombros antes de fin de año", ha añadido.

Greenpeace demanda que, de forma complementaria a la demolición, se ejecute un plan integral de restauración ambiental que devuelva a la playa de El Algarrobico a su estado natural original dentro del espacio protegido.

Asimismo, recuerda que ofreció de manera altruista un proyecto de demolición y recuperación ambiental a las administraciones que plantea la recuperación del 98% de los materiales empleados para construir ilegalmente el hotel, así como la generación de cientos de puestos de trabajo.