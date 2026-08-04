El Grupo Social ONCE bate récords en Almería con 70,43 millones en ventas y 40 millones en premios

Responsables y trabajadores de la ONCE durante la presentación del Informe de Valor Compartido 2025 en Almería. - ONCE

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha batido en 2025 sus récords históricos en Almería, donde ha alcanzado 70,43 millones de euros en ventas de productos de lotería, ha repartido 40 millones en premios y ha incorporado a 38 trabajadores.

Según recoge el Informe de Valor Compartido 2025, presentado este martes por responsables de la organización en Andalucía y Almería, la entidad ha culminado una década de crecimiento continuado con máximos en empleo, inversión social y prestaciones sociales.

El grupo ha cerrado el ejercicio 2025 con 80.000 profesionales en plantilla en toda España, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador del país. En Andalucía cuenta con 16.558 empleados, entre los que se encuentran los 1.208 trabajadores de Almería.

El 59 por ciento de la plantilla del grupo está formado por personas con discapacidad y el 45 por ciento son mujeres, lo que le consolida como el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo.

Por su parte, la red de ventas de la ONCE en la provincia ha alcanzado los 463 trabajadores, todos ellos con discapacidad, la cifra más alta registrada durante los últimos años en Almería.

Este crecimiento del empleo se ha producido de forma paralela a la mejora de los ingresos en las tres áreas del Grupo Social ONCE. La ONCE ha incrementado a nivel nacional un 3,4 por ciento las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables, hasta los 2.927 millones de euros.

Asimismo, Ilunion ha aumentado un 9,6 por ciento su facturación, hasta los 1.443 millones de euros, mientras que Fundación ONCE ha captado 154,5 millones para destinarlos íntegramente a proyectos dirigidos al sector de la discapacidad.

MÁS INGRESOS, PREMIOS Y SERVICIOS SOCIALES

Las ventas de los productos de juego de la ONCE han crecido un 1,58 por ciento en la provincia durante el pasado ejercicio, hasta alcanzar los 70,43 millones de euros, de los que 40 millones han retornado directamente en premios a los almerienses, la mayor cifra repartida hasta el momento.

Por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios, mientras que 32,1 se destinan a los salarios de los más de 21.300 vendedores y del resto de trabajadores, así como a gastos de gestión. Los 11,1 euros restantes se destinan íntegramente a la acción social y, en concreto, a la atención de personas ciegas o con otras discapacidades.

El informe también ha destacado el incremento de la inversión social, que ha alcanzado los 6,43 millones de euros en Almería. Esta cantidad se ha destinado a impulsar la educación, la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos de la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Un total de 54 personas se ha afiliado durante el último año a la ONCE en Almería, que cuenta ya con 1.102 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. Entre ellos se encuentran 39 personas con sordoceguera, que han recibido 1.772 horas de mediación en la provincia.

En conjunto, la ONCE ha prestado 773 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Almería, donde se han cursado 404 adaptaciones bibliográficas y 90 personas se han beneficiado de equipos tiflotécnicos.

La educación constituye otro de los pilares de su labor social. La organización ha dado apoyo directo durante el pasado año a 181 personas ciegas o con discapacidad visual grave, desde los cero años hasta la Universidad, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

En materia de voluntariado, se han tramitado en la provincia 1.764 servicios, con 2.734 horas de atención que han facilitado la vida y la autonomía de 168 afiliados almerienses.

Durante la presentación del balance también ha participado un vendedor y afiliado almeriense que utiliza 'Entreno', la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, y que ha explicado cómo esta herramienta refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. La organización ha dado a conocer también la campaña que ha promovido con motivo del eclipse solar.

UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha atribuido los resultados obtenidos en Almería al respaldo de la ciudadanía a la labor social de la organización.

"Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social", ha señalado antes de destacar que esta actividad "hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y por tanto su inclusión en la sociedad".

Asimismo, Martínez ha indicado que los resultados permiten cumplir el "compromiso de solidaridad con otras personas con discapacidad", una forma de trabajar que "consolida y refuerza a la ONCE como un modelo de prestación social que es único en el mundo".

El responsable de la organización ha sostenido que la clave del éxito de la ONCE y del Grupo Social ONCE reside en la unidad de acción de sus integrantes.

"Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado", ha asegurado el delegado.

"Nuestra meta es la inclusión y la igualdad", ha añadido antes de señalar que este balance histórico supone "un orgullo para toda la ONCE" y debe serlo también para los almerienses porque "son corresponsables de ese éxito colectivo que llamamos ONCE".

MÁS RECURSOS PARA LA DISCAPACIDAD

Fundación ONCE ha logrado en 2025 un récord de ingresos procedentes de la propia organización y de la gestión de fondos comunitarios, lo que le ha permitido destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad. Estas actuaciones han beneficiado a cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad de toda España.

Por su parte, las empresas Ilunion han cumplido once años como líderes en economía social, con una inversión superior a 100 millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio que ha alcanzado los 1.443,5 millones de euros en 2025.

Las personas con discapacidad representan el 38,1 por ciento de la plantilla de Ilunion, que también incorpora a trabajadores en riesgo de exclusión social.

Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo repartidos por toda España, de los cuales el 43,5 por ciento son Centros Especiales de Empleo. En ellos, las personas con discapacidad superan el 70 por ciento de la plantilla y trabajan en sectores como la lavandería industrial, los hoteles o los centros de atención telefónica.