La Guardia Civil intensifica la presión contra el "petaqueo" en la costa de Almería

Garrafas de gasolina interceptadas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería continúa intensificando su actuación contra las redes logísticas dedicadas al denominado "petaqueo", una actividad ilícita fundamental para el funcionamiento de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Según ha informado el instituto armado en una nota, gracias al trabajo constante y coordinado de las distintas unidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y la presión operativa desplegada durante las últimas semanas, ha permitido asestar nuevos golpes a estas estructuras logísticas que operan en el litoral almeriense.

La estrategia de la Guardia Civil combina actuaciones por tierra, mar y aire, desplegando un amplio dispositivo que incluye vigilancia en alta mar mediante el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), seguimiento con medios aéreos y marítimos, e interceptaciones de embarcaciones sospechosas cuando las condiciones lo permiten.

La Guardia Civil para reforzar estos dispositivos, el buque oceánico 'Duque de Ahumada' ha realizado recientemente dos despliegues en la costa de Almería, apoyando el trabajo del Servicio Marítimo Provincial.

La presencia de estos medios especializados ha permitido intervenir diversas embarcaciones de alta velocidad utilizadas por estas redes. El trabajo permanente de la Guardia Civil de vigilancia en la costa ha permitido detectar distintos puntos utilizados para el abastecimiento de combustible.

En la madrugada del 3 de marzo, donde agentes de la Guardia Civil localizaron en La Isleta del Moro (Níjar) más de 1.300 litros de gasolina preparados para su suministro a estas embarcaciones.

Asimismo, en la madrugada del 1 de marzo, en la playa de San José (Níjar), la actuación de la Guardia Civil permitió intervenir más de 3.500 litros de gasolina, detener a tres personas presuntamente implicadas en el abastecimiento e incautar una embarcación de alta velocidad. Las actuaciones no se limitan al ámbito marítimo.

La Guardia Civil mantiene también una intensa actividad en carreteras y vías de acceso utilizadas por estas redes para el transporte del combustible. Fruto de estos controles, el pasado 5 de marzo, en el municipio almeriense Viator, fue localizado un vehículo que transportaba más de 3.500 litros de gasolina.

Según ha explicado la Benemérita, estos dispositivos se desarrollan además en coordinación con las Policías Locales de distintos municipios, reforzando así la eficacia de la respuesta frente a estas actividades ilícitas.

De forma paralela, las unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil realizan labores de vigilancia e inspección en estaciones de servicio que podrían estar siendo utilizadas para el repostaje irregular de grandes cantidades de combustible en garrafas.

Estas actuaciones han permitido detectar diversas irregularidades y tramitar propuestas de sanción ante el organismo competente de la Junta de Andalucía. Las investigaciones han puesto de manifiesto que estas redes amplían su radio de actuación para evitar ser detectadas, llegando incluso a desplazarse desde localidades alejadas del litoral, como Huércal-Overa, para obtener combustible destinado a estas embarcaciones.

'El petaqueo' constituye una actividad altamente peligrosa, tanto para la seguridad de las personas como para el medio ambiente, debido al transporte y almacenamiento de grandes cantidades de gasolina sin las medidas de seguridad adecuadas.

Las actuaciones desarrolladas forman parte de la estrategia permanente de la Guardia Civil para desarticular las redes logísticas que abastecen a las narcolanchas, línea en la que se enmarcan operaciones de gran impacto desarrolladas en la provincia como "CARAMEL", en El Ejido, y 'Ovidio', en Adra, que permitieron desmantelar importantes estructuras dedicadas a esta actividad.

Desde la Guardia Civil se insiste además en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente en una provincia con una extensa línea de costa, ya que cualquier información puede resultar clave para facilitar la rápida actuación de las patrullas y continuar debilitando estas redes delictivas.