La Guardia Civil interviene 9.000 plantas de marihuana y neutraliza 100 enganches en lo que va de año en Almería

Agentes de la Guardia Civil en una plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería se ha incautado de más de 9.000 plantas de marihuana y ha neutralizado un centenar de enganches irregulares a la red eléctrica que servían a plantaciones 'indoor', con unas 30 detenciones practicadas en relación a este tipo de hechos en lo que va de año.

En una nota, la Comandancia ha incidido en la "intensa actividad" que se mantiene para luchar contra organizaciones y grupos dedicados al cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, "desarrollando durante los primeros meses del año numerosas investigaciones y explotaciones operativas en distintos puntos de la provincia".

Con un total de 13 actuaciones, los agentes se han desplegado en Vícar, Roquetas de Mar, La Mojonera, Rioja, Benahadux, Huércal de Almería, Viator, Tabernas, Albox y otros puntos del territorio provincial para el desmantelamiento de cultivo instalados en viviendas, naves industriales, cortijos, cuevas y edificaciones asiladas "acondicionadas específicamente para el cultivo intensivo de marihuana".

Como resultado global de estas actuaciones, la Guardia Civil ha intervenido más de 9.000 plantas de marihuana, cerca de 8.000 cogollos preparados para su distribución, una tonelada de hachís y prácticamente un kilogramo de cocaína.

Asimismo, se han intervenido más de un centenar de cometidas ilegales a la red eléctrica las cuales han sido neutralizadas, centenares de lámparas de alta potencia, balastros, reflectores, cuadros eléctricos, ventiladores, extractores, filtros de aire, equipos de aire acondicionado y demás infraestructura utilizadas para mantener cultivos intensivos durante todo el año.

Las investigaciones han permitido además la detención o investigación de treinta personas por delitos contra la salud pública, pertenecía a organizaciones dedicadas al cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Gracias a la colaboración con técnicos de las compañías suministradoras se han neutralizado más de un centenar de conexiones ilegales a la red eléctrica, evitando situaciones de grave riesgo para la población.

Este tipo de instalaciones clandestinas, requieren un elevado consumo energético para alimentar de forma continua sistemas de iluminación, ventilación, climatización y extracción "provocando sobrecargas en la red eléctrica, averías en centros de transformación, caídas de tensión y cortes en los suministros que afectan directamente a los vecinos".

La lucha contra el cultivo y tráfico de drogas es una de las prioridades operativas de la Guardia Civil en la provincia de Almería debido al "grave perjuicio que estas actividades generan sobre la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal, y las infraestructuras públicas".

Así, ha solicitado colaboración ciudadana para comunicar cualquier indicio relacionado con posibles plantaciones de marihuana, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la web www.guardiacivil.es o la aplicación 'Alertcops'.