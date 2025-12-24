La Guardia Civil refuerza la vigilancia sobre venta y uso de pirotecnia durante las fiestas navideñas en Almería

Imagen de un establecimiento de venta de petardos. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas y la celebración de otras festividades tradicionales en distintos municipios de la provincia, la venta y el consumo de artículos pirotécnicos experimentan un notable incremento. Ante esta situación, las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en la provincia de Almería están desarrollando una campaña especial destinada a inspeccionar los establecimientos de venta y el uso de estos materiales reglamentados, con el objeto de prevenir riesgos y garantizar la seguridad ciudadana.

Hasta la fecha, se han realizado inspecciones en talleres de pirotecnia, comercios y casetas temporales de venta en diversos municipios, procediéndose a la incautación de 176 cajas de artículos pirotécnicos cuya comercialización no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación vigente, según ha informado el instituto armado en una nota.

La Guardia Civil ha recalcado que la adquisición de artículos pirotécnicos debe realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, conforme a la normativa vigente, ya que estos establecimientos cuentan con las condiciones adecuadas para la conservación de productos homologados, estando prohibida la venta ambulante.

La normativa vigente en materia de artículos pirotécnicos clasifica estos productos en diferentes categorías según su nivel de riesgo y la edad mínima permitida para su utilización.

En este sentido los artículos encuadrados en la categoría F1, considerados de riesgo muy reducido, pueden ser utilizados por personas mayores de 12 años, los correspondientes a la categoría F2, de riesgo bajo, están autorizados para mayores de 16 años, mientras que los de categoría F3, que presentan un riesgo medio y deben emplearse exclusivamente en espacios abiertos, están reservados a mayores de 18 años.

Para disfrutar de las fiestas con seguridad, la Guardia Civil ha recomendado leer atentamente las instrucciones del fabricante antes de su uso, no manipular ni guardar los artificios pirotécnicos entre la ropa o cerca de fuentes de calor, utilizados únicamente en lugares autorizados y tener en cuenta la sensibilidad de determinadas personas y animales de compañía a los ruidos fuertes.

Asimismo, ha aconsejado evitar su uso en zonas con riesgo de incendio y adquirir estos productos únicamente a comerciantes autorizados. Por último, la Guardia Civil ha insistido en que el cumplimiento de la normativa y el uso responsable de pirotecnia son fundamentales para que las celebraciones navideñas se desarrollen con normalidad y seguridad.