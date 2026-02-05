Herido un hombre tras recibir un disparo en la pierna en Huércal de Almería

Imagen de un vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo en la pierna en la calle Bakunin, en el municipio almeriense de Huércal de Almería.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el Cuerpo recibió el pasado miércoles una llamada alertando del incidente, y una ambulancia trasladó al herido al hospital. La víctima señaló que los atacantes habían huido hacia el barrio El Puche, en la capital.

Posteriormente, los agentes trasladaron el caso a la Guardia Civil, al tratarse de un asunto fuera de su competencia. La Benemérita continúa con las investigaciones.