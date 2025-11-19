El Hospital Torrecárdenas de Almería inaugura su Navidad con un emotivo acto ante más de un centenar de personas

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños Carmen y Javier, dos pacientes del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, han sido este año los encargados de activar el botón del encendido navideño en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, en un emotivo acto que ha reunido a más de un centenar de personas.

Según ha trasladado la Junta de Andalucía en una nota, este año el hospital ha iluminado sus instalaciones con más de 500.000 puntos de luces LED y ha iniciado la programación de actividades con motivo de la Navidad y dentro de su Plan de Humanización.

El director gerente del hospital, Manuel Vida, ha agradecido la participación de Carmen y Javier, al afirmar que "la asistencia y cuidados de los más pequeños son nuestra razón de ser".

El encendido de las luces ha sido un momento "muy emotivo". Los niños y sus familias han agradecido también a todos los profesionales su labor y han coincidido al expresar "lo bien que se portan con nosotros y cómo nos cuidan para hacer que incluso estando en el hospital nos sintamos casi como en casa".

Los dos protagonistas, junto al subdirector gerente del centro, Felipe Cañadas, han repasado su día a día y, en un tono distendido, han comentado cómo llevan sus estudios en las aulas hospitalarias y lo que hacen en sus ratos de ocio.

El acto de la iluminación, que se realiza desde hace cinco años, ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; y la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín.

Tras el encendido, los asistentes han podido disfrutar de un espectacular castillo de fuegos artificiales que ha marcado el inicio de una serie de actividades navideñas en el centro hospitalario referente de la provincia.