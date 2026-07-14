Inaugurada en Almería la exposición 'Nais Club' del fotógrafo Fréderic Volkringer en el Espacio 2

Inauguración de la exposición ‘Nais Club’ del fotógrafo Frédéric Volkringer en el Espacio 2 de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte de Almería Espacio 2 ha inaugurado la exposición 'Frédéric Volkringer. Nais Club', una propuesta fotográfica que invita al visitante a "descubrir la belleza, la memoria y la historia que permanecen ocultas en espacios abandonados y arquitecturas" que, pese a haber perdido su función original, "continúan siendo testigos del paso del tiempo y de la evolución de la sociedad".

El acto ha contado con la participación del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, y del director del museo y comisario de la muestra, Juan Manuel Martín, según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota. La exposición ha sido organizada por la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino con la colaboración del Área de Museos del Ayuntamiento de Almería.

Tras la inauguración, Pérez de la Blanca ha subrayado que esta nueva propuesta expositiva "vuelve a demostrar que Almería continúa consolidándose como un referente cultural y artístico", al tiempo que ha puesto en valor el papel del recientemente inaugurado Espacio 2 como un equipamiento que "amplía y enriquece la oferta museística de la ciudad".

Al hilo, el concejal ha destacado que 'Nais Club' ofrece "una mirada serena, sensible y profundamente humana" sobre unos espacios que durante décadas formaron parte del paisaje cotidiano y que actualemente mantienen "intacta" su capacidad para contar historias. "La exposición no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino despertar preguntas, recuerdos y emociones a través de cada una de sus imágenes", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido el compromiso de la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino con la difusión del arte contemporáneo y su colaboración permanente con el Ayuntamiento de Almería, así como la "generosidad" del fotógrafo francés, afincado en Murcia, Frédéric Volkringer por acercar este proyecto al público almeriense.

Pérez de la Blanca ha insistido en que el Consistorio entiende la cultura como una "herramienta de transformación, conocimiento y promoción de la ciudad", destacando que iniciativas como esta "contribuyen a proyectar la imagen de una Almería dinámica, abierta, creativa y capaz de atraer visitantes interesados en experiencias culturales de calidad".

Por su parte, Martín ha explicado que la exposición ofrece una visión crítica de unos espacios poco habituales en el ámbito artístico. "El artista muestra algo que no es frecuente fuera de España, esos clubes de alterne, situados al margen de la sociedad, pero que siempre han formado parte del paisaje español", ha señalado. El comisario ha añadido que todas las imágenes corresponden a establecimientos ya cerrados, cuya arquitectura refleja la decadencia asociada a la actividad que acogieron durante décadas.

En suma, la exposición reúne 35 fotografías que "invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo y la huella que deja la actividad humana en el territorio". Podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, en el horario habitual del Espacio 2, de martes a sábado, de 10,30 a 13,30 horas, y, durante el verano, también de 18,00 a 21,00 horas. Asimismo, el museo permanecerá cerrado los domingos por la tarde y los lunes.