El Infoca da por controlados los incendios forestales declarados en Carboneras y Mojácar (Almería)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlados los incendios forestales que se desataron este miércoles en los términos municipales de Carboneras y de Mojácar (Almería), donde aún los operativos permanecen vigilantes sobre el terreno para evitar reproducciones y lograr su completa extinción.

En concreto, el incendio forestal que se originó en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar, se ha dado por controlado a las 7,30 horas de este jueves, por lo que permanecen en la zona tres grupos de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un camión autobomba.

También continúan las labores para el remate y liquidación del incendio que se inició en el paraje Saltador de Carboneras, que quedó controlado sobre las 17,20 horas tras más de siete horas de trabajo por parte de los efectivos que abordaron las llamas por tierra y aire.

En ambos casos, los incendios obligaron a la movilización una decena de medios aéreos y varios grupos de bomberos forestales para impedir el avance de la llamas, avivadas por notables vientos en la zona. Con las áreas afectadas ya perimetradas, se vigilan los puntos calientes que puedan quedar en el interior.