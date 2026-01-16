La instalación de sistemas antirruido en obligará a cortar un ramal de la A-7 en El Ejido (Almería) dos meses

Espacio afectado por las restricciones al tráfico. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado del corte durante dos meses del ramal de incorporación a la A-7 sentido Almería desde el enlace 814, a su paso por el polígono industrial La Redonda de El Ejido (Almería), a partir del próximo lunes con motivo de la instalación de sistemas antirruido en la citada vía.

En concreto, el ramal permanecerá cortado desde las 9,30 horas del 19 de enero hasta las 13,00 horas del viernes 20 de marzo con el fin de garantizar la seguridad del tráfico y de los trabajadores que instalarán una pantalla fonoabsorbente de 200 metros en la zona.

No obstante, se ha habilitado un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la vía de servicio de la calle Amberes hasta la incorporación a la A-7 en el siguiente enlace, correspondiente al kilómetro 809.

La actuación forma parte de la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente en cinco tramos de la autovía A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7 en ambos sentidos. También se actúa en otro tramo de la A-92 en sentido Granada.

Estas labores forman parte del Plan de Acción contra el Ruido en la provincia de Almería y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MÁS CORTES

De otro lado, la Jefatura Provincial de Tráfico también ha avisado del corte alternativo de carrilles en ambos sentido por mantenimiento de la autovía A-7 entre los kilómetros 773+600 y 792+600, esto es, desde el espacio cercano al acceso al aeropuerto de Almería hasta la zona de acceso al puerto

Los trabajos, en este caso, se prolongarán durante una semana, en horario de 7,30 horas a 18,00 horas entre el 19 y 22 de enero y desde las 7,30 horas y las 13,30 horas el día 23 de enero.